24 Aprile 2021

I NOSTRI SOLDI

Sulle bollette dei rifiuti che stanno per arrivare nelle case e nelle attività dei perugini questa volta non ci saranno aumenti. L'importo da versare per l'anno in corso, sarà infatti calcolato sulla base delle tariffe 2020 (quando ci fu un aumento di poco più del 4 per cento).

Un eventuale conguaglio alle tariffe 2021 sarà applicato sugli avvisi di pagamento della prima rata relativa al 2022. Una misura che, per l'assessore al Bilancio del Comune Cristina Bertinelli, consente di «andare incontro alle esigenze di famiglie e operatori che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria». La novità è emersa ieri quando le commissioni consiliari Affari Istituzionali e Bilancio di palazzo dei Priori hanno votato (a approvato) la definizione delle scadenze di versamento della Tari per il 2021.

LE SCADENZE

Le date di pagamento (che si effettua con il modello F24 che arriva assieme alla lettera dove è indicato anche lo stato dei pagamenti) cambiano rispetto all'anno scorso, come ha spiegato Dante De Paolis, dirigente dell'area Servizi finanziari e (ad interim) della struttura operativa Organizzazione, entrate e controlli. La tassa sui rifiuti potrà essere pagata o in una rata unica entro il 16 giugno, oppure in quattro rate. Le date da cerchiare in rosso sono il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Una modalità di pagamento «possibile a seguito del disallineamento tra il Pef e il bilancio di previsione, che dà la possibilità di spostare il termine per la definizione delle tariffe al 30 giugno prossimo», ha precisato l'assessore Bertinelli. «Tuttavia, dobbiamo tenere conto anche della necessità dell'ente di avere un flusso finanziario in entrata derivante, appunto, dalla bollettazione».

GLI SGRAVI

Sono circa 86mila le bollette che stanno per arrivare nelle case dei perugini. Le utenze non domestiche sono circa 12mila e per queste sono confermati gli sgravi, cioè una riduzione del pagamento dovuto che si aggira tra il 6 e 7 per cento. Il Comune dovrebbe attenersi ai parametri nazionali, cioè valutare un calo del fatturato del 30% rispetto al periodo pre pandemia. L'amministrazione sta valutando se ampliare una misura analoga per famiglie, che si aggiungerebbe agli sgravi già esistenti in base all'Isee.

LE CRITICHE

Ieri durante i lavori delle commissioni, alcune critiche sono arrivate dalle fila dei gruppi di centrosinistra. Il consigliere comunale Nicola Paciotti (Pd) ha attaccato dicendo che «una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo avrebbe richiesto una risposta altrettanto eccezionale da parte dell'amministrazione. Se vi è una maggiore certezza rispetto al 2020, l'ipotesi del conguaglio comunque rischia di mettere in difficoltà ulteriore chi già è stato messo in crisi dalla pandemia».

Riccardo Gasperini

