Martedì 6 Luglio 2021, 05:02

I NOSTRI SOLDI

Come è andato con l'incassi della prima rata della bolletta dei rifiuti che scadeva il 31 maggio? Un po' bene e un po' male se si raffronta il dato con quello dello scorso anno. Raffronto comune complesso visto che quest'anno il dato è assestato per le quattro rate con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 31 settembre e 31 novembre, mentre nel 2020 c'era il conguaglio perché per la prima volta si applicava il sistema di calcolo Arera.

L'incasso della prima rata si assesta, secondo i dati di fine giugno, al 32 per cento del totale, cioè della bolletta da 47 milioni che il Comune (cioè i perugini, famiglie e imprese) pagano a Gesenu. Quindi gli incassi, considerando anche è scaduta non solo la prima rata ma anche la rata unica, si fermano a circa 15 milioni di incassi.

Lo scorso anno, la prima rata portò un incasso di circa il 55%. Ma l'acconto era più basso perché c'era il conguaglio e il Comune aveva di fatto concesso una proroga della scadenza (in realtà non venivano applicata sanzioni). Insomma, numeri difficili da confrontare. Tanto che quest'anno l'incasso è superiore in termini di valore assoluto sul fronte dei milioni, ma più basso in percentuale.

C'è anche un'altra partita che resta ancora appesa sul fronte dei conti. Capre, ed è questione di giorni, gli sgravi previsti per le imprese che si sono fermate per il Covid come saranno assegnati. Cioè quanto e come verrà indicato lo sconto per il sostegno dopo che il Comune ha aggiustato il regolamento. Sconto che dovrà essere richiesto.

Si guarda al raffronto con il 2020, ma c'è un dato che ancora una volta balza all'occhio: l'alto peso dell'evasione. L'Ufficio Tari sta ultimando i conti e il dato dice che ci sono in partenza i solleciti per chi non ha pagato le bollette del 2020. Sono più di diecimila i solleciti che verranno recapitati in case e imprese. Considerando che, in genere, la base imponibile tocca quota 80 mila utenze, il fatto che ci siano diecimila solleciti da far partire, la dice lunga su come per i perugini la Tari sia una delle imposte comunali meno amate. Anzi, decisamente quella che crea maggiori problema di bilancio una volta che si devono fare i conti con gli incassi. Senza dimenticare che se tutti pagassero il servizio il costo delle bollette sarebbe più basso per tutti. Bollette che a livello macro quest'anno farà a saldo zero come accadrà anche per i residenti a Todi e a Torgiano.

Luca Benedetti

