30 Maggio 2021

VITA DI QUARTIERE

Verde, cattivi comportamenti e rifiuti, è ancora polemica. L'ultima ha toccato uno dei parchi del più grande quartiere della città, l'area verde Ponteland, che costeggia via della Scuola e via Cestellini, a due passi da chiesa, scuole e cva. A puntare il dito su una situazione di degrado che si è verificata nel parco pieno di giochi per bambini, il presidente della Consulta dei rioni e delle Associazioni Gianfranco Mincigrucci. Nella giornata di venerdì è intervenuto duramente sulla presenza di cumuli di rifiuti attorno ai vari cestini gettacarte del parco. Sollevando il caso via social, Mincigrucci ha attaccato scrivendo che si tratta di un «evidente comportamento incivile da parte dei genitori che, come utenti indiretti dell'area giochi per i propri figli, dovrebbero essere i primi ad adoperarsi per mantenere pulito il parco».

Il caso è stato segnalato a Gesenu che ha provveduto ad una immediata pulizia della zona. Consulta e cittadini hanno manifestato soddisfazione per l'intervento in tempi rapidissimi, ma c'è timore che la situazione possa ripetersi. Tant'è che la Consulta annuncia la possibilità di chiedere la chiusura del parco nel caso lo scenario dovesse ripetersi. Ieri tornando sull'argomento, in una nota, Mincigrucci spiega che si è trattato «dell'ennesimo esempio di inciviltà che si misura nel nostro territorio. Non riesco a capire come i genitori possano accompagnare ancora i figli in certe aree e non preoccuparsi minimamente di ripulirle o farle ripulire. Crediamo che sia necessaria una campagna di sensibilizzazione volta al rispetto del decoro urbano e delle aree verdi. Per questo come Consulta ci attiveremo con il Comune di Perugia, qualora dovessero verificarsi episodi del genere, per chiedere l'interdizione dal parco anche a tutela della salute degli stessi bambini. Per il momento ringraziamo la Gesenu per aver prontamente risposto alla nostra segnalazione». Ampio il dibattito che si è sviluppato sul caso.

In particolare per il fatto che molti dei rifiuti trovati parevano buste provenienti da casa, dunque da conferire in appositi secchi e non certamente nei cestini del parco, riservati a quei pochi rifiuti che, in teoria, si dovrebbe produrre durante una passeggiata. Magari una cartaccia, un fazzoletto, una bottiglietta d'acqua o la bustina per raccogliere gli escrementi del cane.

Quantità comunque inferiori a quelle trovare nell'area verde di via della Scuola, dove c'è timore per i cattivi comportamenti e c'è determinazione nel chiedere un intervento salva decoro o, in caso di nuovi sfregi, una interdizione dell'area.

Riccardo Gasperini