Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

AMBIENTE

PERUGIA Nel cuore dei quartieri, addossati ai cassonetti della raccolta differenziata. Oppure, anche se in misura molto ridotta, nei parchi e giardinetti, soprattutto quelli meno frequentati. Principalmente si trovano invece su scarpate e fossi lungo le strade più esterne. Nonostante i controlli e le tante tabelle che indicano chiaramente i divieti, continua la piaga dei rifiuti abbandonati. Le segnalazioni su questo fronte, uno vero e proprio sfregio, non mancano mai. Se però continuano i cattivi comportamenti, prosegue serrata la lotta per garantire pulizia e decoro. In molte delle zone recentemente trasformate in discarica abusiva, sono scattate operazione di rimozione dei rifiuti, delimitazione con nastri bianchi e rossi e apposizione di nuovi cartelli. E non è da escludere che quei punti strappati al degrado diventino anche oggetto di un monitoraggio per provare a stanare chi sporca. Una nota certamente positiva questa, che è stata riscontrata ad esempio nell'area a ridosso di Pian di Massiano (lato Ingegneria) dove è scattata l'operazione di pulizia nel letto del torrente Genna. Oppure nella zona fra Case Nuove e Sant'Andrea delle Fratte, oggetto di una pulizia e segnalazione con apposita cartellonistica relativa al divieto di abbandono.

Questi due, così come altri punti del territorio, sono stati segnalati più volte dai cittadini anche a Comune e Gesenu, che hanno fatto scattare la bonifica. Purtroppo però in varie zone della città spuntano altri casi di abbandono. C'è rabbia nei più grandi quartieri della città, come San Sisto e Ponte San Giovanni, per il continuo abbandono di materiali di ogni tipo a fianco dei cassonetti stradali della differenziata. A Ponte San Giovanni, ad esempio, in settimana sono stati segnalati nella zona della stazione. Casi minori, ma non per questo da non tenere sotto controllo, anche nei parchi dove spesso i cestini gettacarte vengono riempiti con buste contenenti ogni cosa. Succede, ad esempio, nella grande area verde tra San Marco e Ponte d'Oddi, ma anche nei piccoli giardinetti. Come quello degli ex lavatoi ai piedi del Cassero. Nei giorni scorsi segnalati rifiuti a terra (oltre che erbacce e la fontanella che perde acqua senza sosta). In molte realtà sono i residenti che si stanno tornando a mobilitare con giornate ecologiche che permettono, in sinergia con le istituzioni, di risolvere almeno temporaneamente la situazione, restituendo decoro e salvaguardando l'ambiente. A volte i rifiuti scaricati da cittadini incivili sono anche di quelli catalogati come speciali. Frequenti nelle aree boschive possono essere vasche e parti di eternit. In molti casi parti di mobilio o scarti di lavori di edilizia. In crescita, stando alle segnalazioni, l'abbandono di pneumatici. Gli ultimi sono stati segnalati a Centova lungo la linea del percorso ciclopedonale del Genna.

Riccardo Gasperini

