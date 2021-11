Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

Rifiuti abbandonati, la lista si allunga senza sosta. Continuano a spuntare fuori in vari quartieri della città situazioni di degrado, con rifiuti gettati a bordo strada. Forse nottetempo, approfittando del minor passaggio di persone. Fatto sta che gli sfregi aumentano. Di pochi giorni fa le segnalazioni di gomme d'auto lasciate in zona Montebello, oppure rifiuti attorno al cva dei Rimbocchi. Fresca la segnalazione che riguarda l'area di Ponte Valleceppi, dove è stato trovato un divano a bordo strada. La speranza dei cittadini è che si tratti di un ritiro concordato, ma non è da escludere che sia stato abbandonato come accaduto da pochissimo in zona Pian di Massiano, a pochi metri dal percorso verde dove è scattata subito una bonifica per il mobilio lasciato a terra. Intanto, e questa è una buona notizia, crescono anche le iniziative salva ambiente. La prossima è organizzata dal Circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere che sabato assieme al comitato Salviamo Collestrada, Atletica il Colle, Teatro di Colle, associazione Colle della Strada, pulirà i sentieri del bosco di Collestrada. L'evento è patrocinato dal Comune e si inserisce all'interno del progetto Youth4Planet di Legambiente.