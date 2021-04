30 Aprile 2021

IL CASO

La zona gialla permette di dare la caccia a chi non paga i rifiuti da anni. E così, in base all'intesa tra Comune e Gesenu, nei giorni scorsi gli addetti della Spa che gestisce il servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti si sono messi sulle tracce di chi non ha pagato le bollette negli anni scorsi. Operazione pre Covid che ha un monte di morosità di circa 40 milioni di euro. Una inevaso molto importante che porta ad appesantire i costi della bollettazione per chi, invece, è ligio al pagamenti della Tari, fattura che quando arriva a casa non fa fare salti di gioa a nessuno. Anche se per il 2021 il Comune ha deciso di sterilizzare gli aumenti che, se ci saranno, verranno chiesti a famiglie e imprese (in totale oltre 85mila utenze) con la prima rata del 2022, è partita l'operazione di recupero crediti.

Si sta muovendo una guardia ecologica con l'aiuto di due dipendenti Gesenu che stanno cercando, porta a porta, i titolari delle imprese che sono state individuate come morose e l'ufficio tari di Gesenu non è riuscita a stabilire un contatto telefonico per arrivare a una soluzione di quello che potrebbe diventare anche un contenzioso. Gli addetti, sia con la chiamata diretta sia con l'accesso all'attività, segnalano la situazione al contribuente e mettono sul piatto anche le possibilità di rateizzazione che si possono attuare in questi casi. Prima che le bollette non pagate finiscano a ruolo e cambino, quindi i rapporti con la tari rimasta insolita.

Il grosso del monte crediti vantato da Gesenu è relativo agli anni fiscali che vanno dal 2017 al 2019, ma ci sono anche conti precedenti nell'arco dei cinque anni che non aprono la porta alla prescrizione. Per il momento, vista al situazione relativa alla pandemia, sono sospesi gli accertamenti che riguardo il 2020. Ma dovrebbe essere solo questione di mesi visto che il sistema di controllo e di incrocio dei dati farà arrivare le verifiche c'è anche il periodo fiscale che coincide con il primo anno della pandemia.

Per esempio, lo scorso anno, la giunta Romizi per venire incontro a famiglie imprese aveva deciso di non applicare la mora se si pagava la prima rata in scadenza a maggio con un mese di ritardo. Non una rinvio, ma una sospensione degli effetti dell'eventuale morosità. In genere sull'importo dei 40 milioni di euro si trovano situazioni in cui l'utente moroso(famiglia o attività commerciale che sia) non si ferma a un anno di non pagamento, ma in media chi la morosità di ogni singola utenza che si trova in questa condizione, unisce tre anni di mancati pagamenti.

Luca Benedetti

