21 Maggio 2021

SOCIALE

L'emergenza Coronavirus continua la sua lenta discesa, ma le ripercussioni della pandemia sono tutt'altro che finite. Lo dicono i numeri della Caritas diocesana che ha fatto il punto della situazione nell'archidiocesi mettendo a confronto i numeri del disagio dei primi mesi 2021 con quelli del 2020. Il quadro è preoccupante, tant'è che la stessa Caritas sta lavorando per aprire un altro Emporio della solidarietà, a Ponte Pattoli, per coprire meglio la zona nord della città. Ma se l'emergenza alimentare in qualche modo è gestibile grazie alla sempre più corposa rete degli aiuti, il vero problema rimane l'emergenza casa. Fra le varie voci, il dato più allarmante è quello dei contributi alloggio, passato in pochi mesi da 6mila euro a quasi 60mila, che tradotto significa +891 per cento. A fare il punto sulla situazione, ieri in un incontro al villaggio della carità Sorella Provvidenza, il direttore Caritas don Marco Briziarelli, unitamente a Maurizio Santantoni (presidente fondazione di carità San Lorenzo). L'onda lunga della pandemia ha portato sempre più persone a doversi rivolgere alla Caritas dicoesana. Gli ascolti-incontri sono saliti considerevolmente. Nel 2020 sono stati in tutto 3240, mentre nei primi mesi del 2021 sono già 2010, tant'è che «quest'anno supereremo abbondantemente i 5mila», afferma Briziarelli che senza mezzi termini spiega come «tante famiglie vengono da noi anche per la prima volta». Molte sono famiglie italiane («si sta bilanciando la percentuale italiani stranieri»), che con il venire meno di uno stipendio sono costrette a dover scegliere cosa pagare tra cibo, affitto e utenze. «Chi viene ha anche situazioni debitorie importanti. L'emergenza casa è al primo posto: mutui, affitti, bollette». Il Covid oltretutto ha fatto affiorare nuove criticità, come la difficoltà di garantire una connessione internet, diventata vitale per la didattica a distanza e lo smart working. Per lo più sono le donne con a carico una famiglia, come ha sottolineato l'assistente sociale Silvia Bagnarelli, a presentarsi al centro di ascolto per chiedere un supporto. Gli adulti in età lavorativa fra i 30 ed i 45 anni, ma anche gli anziani che patiscono l'isolamento, sono le fasce più in crisi. La Caritas si muove ascoltando e analizzando la situazione, talvolta complessa perché chi si presenta ha un quadro di sovra indebitamento importante. Sul fronte alimentare, più gestibile grazie alla rete degli empori, si conta comunque un aumento di persone in crisi. Al 30 aprile 2020 le tessere rinnovate erano 800, il primo quadrimestre del 2021 nel conta 1700 e se ne prevedono oltre 2500 alla fine dell'anno.

Riccardo Gasperini