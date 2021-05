12 Maggio 2021

Ricerca di impronte e tracce di dna anche all'interno dell'auto con cui Patricia è tornata a casa, accompagnata dall'amico a cui ha chiesto aiuto dopo è il suo racconto essere stata aggredita da Samuele De Paoli, il 22 morto due settimane fa in un fosso nella zona di Sant'Andrea delle Fratte. È quello che chiedono gli avvocati Brenda Ercolani e Valter Biscotti, che assistono la famiglia del giovane di Bastia. In attesa dei risultati degli esami istologici e tossicologici effettuati durante l'autopsia, infatti, i legali dei genitori di Samuele hanno avanzato al procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini la richiesta di un'estensione degli accertamenti tecnici alla ricerca di «tracce, materiali e campioni biologici e/o ematici rilevanti ai fini delle indagini». Una richiesta, ancora senza risposta, che parte dal ritrovamento di un asciugamano sporco di sangue all'interno dell'abitazione di Patricia, la transessuale difesa dall'avvocato Francesco Gatti accusata di omicidio preterintenzionale. L'indagata, da subito, ha sempre raccontato di essersi unicamente difesa dall'aggressione subita da Samuele, con la visita medico legale che ha confermato le lesioni dovute alle botte che le hanno provocato la fratture di quattro coste e il volto tumefatto. L'autopsia, intanto, al momento ipotizza una lesione del nervo vago (sul collo sono state riscontrate le tracce di una stretta) come causa della morte del giovane, ma saranno gli altri risultati a dover confermare o meno questa diagnosi. Compiuti inoltre gli accertamenti sul telefono di Patricia, che a breve interesseranno anche il cellulare della vittima.

E.Prio.