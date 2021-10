Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

Ricapitalizzazione della Sase, il Comune mette sul piatto 99mila euro. Ieri il via libera in giunta, su proposta dell'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli. Ora la delibera verrà esaminata in commissione e in consiglio comunale.

La ricapitalizzazione, spiega una nota dell'ente, si è resa necessaria alla luce dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria del bilancio di esercizio 2020, da cui è emersa una perdita di circa 1,6 milioni, con conseguente necessità di utilizzare l'intero capitale sociale (1,1 milioni) a parziale abbattimento delle perdite, l'annullamento di tutte le azioni emesse, laricostituzione del capitale sociale ed infine l'obbligo di rimborso delle residue perdite (pari a circa 407mila euro) in proporzione alle azioni sottoscritte da ciascun socio. La quota spettante al Comune, che ha scelto di esercitare il diritto di opzione in scadenza il prossimo 31 ottobre, è pari a complessivi 99mila euro circa, di cui 73mila per acquisto quote di ricapitalizzazione (corrispondente ad una partecipazione alla Sase, che gestisce l'aeroporto San Francesco d'Assisi, del 6,25%) e 25mila euro circa per copertura delle perdite di esercizio.