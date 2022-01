Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

IL MERCATO

«La riapertura del mercato settimanale di Pian di Massiano, seppure nella nuova collocazione, è un segnale importante per la nostra categoria, ma anche per la nostra comunità, che ha bisogno di tornare a una dimensione di normalità». Sulle novità relative al mercato del sabato a Pian di Massiano interviene così Mauro Fortini, presidente di Fiva Confcommercio Umbria. Il mercato, dopo un lungo periodo di sospensione, riparte domani spostandosi dall'abituale sede di piazzale Umbria Jazz, dove si effettuano i tamponi, all'area dei baracconi. La soluzione, spiega Fortini, è stata trovata dopo un lungo confronto tra i vertici di Fiva Umbria Confcommercio, l'associazione più rappresentativa dei venditori su area pubblica, e il Comune.

«Siamo molto soddisfatti dell'accordo che abbiamo raggiunto con l'amministrazione comunale», sottolinea Fortini. «Non era affatto facile contemperare tante diverse esigenze, ma crediamo di aver fatto davvero un buon lavoro. Dobbiamo ringraziare soprattutto gli assessori Clara Pastorelli e Luca Merli per la disponibilità al dialogo che hanno dimostrato. Ma dobbiamo ringraziare anche gli operatori che hanno atteso con grande senso di responsabilità la soluzione di un problema gravemente penalizzante per i loro bilanci, già messi a dura prova da due anni di pandemia». Lanciato un appello agli utenti « a riprendere le loro abitudini di acquisto e di tornare con fiducia al loro mercato».