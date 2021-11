Domenica 21 Novembre 2021, 05:01

SANITÀ

UMBERTIDE Riapre la Rsa, fioccano le polemiche e le proteste. «La direttrice del Distretto, Daniela Felicioni, ha comunicato che da domani saranno inseriti i primi pazienti da dimissione protetta dai reparti dell'ospedale», annuncia il sindaco Luca Carizia. «La riattivazione della Rsa dimostra come il confronto dell'amministrazione con la Usl Umbria 1 e tutte le autorità sanitarie sia continuo per garantire la piena ripresa dei servizi ai cittadini, tenendo sempre conto della situazione epidemiologica». Parole che non riportano il sereno nel cielo della sanità cittadina. Anzi. «Ci sentiamo particolarmente soddisfatti in quanto a seguito del nostro stimolo l'amministrazione si è svegliata dal letargo che ormai la caratterizza da tre anni», bacchetta Marco Locchi da Umbertide Partecipa che ieri mattina ha organizzato un presidio davanti all'ospedale. «Medicina territoriale insufficiente, centro vaccinale che opera a singhiozzo, personale carente in tutti i reparti ed in modo particolare in Medicina», le rimostranze alla base della manifestazione. «Riapre la Rsa ma diminuiscono i posti della Medicina perché il personale per la Rsa viene preso dalla Medicina, dal Distretto, dal poliambulatorio, altri servizi che senza personale hanno problemi», rilancia, dal di dentro, un'operatrice. «Pur aprendo la Rsa anche lì non c'è personale sufficiente per girare un turno in quinta», avverte. Intanto, tra le rivendicazioni del sit in di Umbertide Partecipa anche l'Istituto Prosperius Tiberino. «Abbiamo un centro d'eccellenza lasciato in mezzo al guado del cambio del socio privato, non più in grado di offrire i servizi di day hospital ed ambulatoriali, la cui direzione si nega al confronto con la nostra associazione». Di qui le sollecitazioni, tra le altre, per un'assistenza domiciliare potenziata ed integrata ed un ambulatorio per pazienti oncologici.

W. Rond.