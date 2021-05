27 Maggio 2021

L'INDAGINE

Gli ambientalisti chiedono che venga revocata l'autorizzazione per l'ampliamento della cava di Monte Petroso, quella finita nell'inchiesta in cui è finito ai domiciliari un funzionario della Regione.

La richiesta arriva da Wwf, Osservatorio Borgogiglione., Italia Nostra e Movimento Difesa del Cittadino che si sono affidati all'avvocato Valeria Passeri.

Gli ambientalisti chiedono alla Regione di bloccare l'autorizzazione in autotutela. Blocco chiesto anche perché per l'uso di esplosivi nelle cava finita nel mirino.

«Il sito di cava- è scritto tra l'altro nell'istanza- ove verranno applicati gli esplosivi, dista meno di 500 metri da case sparse e dai nuclei abitati di Case Belveduto (370 m.), Case La Palazza (170 m.), Case Monte Petroso (290 m.), Caselle (490 m.), ed 1 km da un Istituto Scolastico (Scuola Elementare di Colle Umberto), nonché 1,34 km dal complesso Museale di Villa Colle del Cardinale. Ciò genera un pericolo evidente per gli abitanti che saranno esposti alle immissioni insalubri di polveri, rumore e vibrazioni».

L'utilizzo di esplosivi, è spiegato nell'atto di diffida, comporterà sicuramente effetti (vibrazioni, rumori, instabilità del suolo) sia sull'ambiente, sia sulle proprietà limitrofe, anche in termini di incidenza sulla salute dei residenti; effetti che durante i lavori della conferenza di servizi non sono stati affatto valutati.