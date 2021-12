Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

Scoperte autocertificazioni attestanti residenze false per pagare meno l'assicurazione e il bollo auto: 12 persone denunciate a piede libero dai carabinieri per le ipotesi di reato di falsa attestazione o dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Si tratta di soggetti residenti a Perugia, nel Maceratese e in Campania. A condurre le investigazioni i carabinieri della Stazione di Castel del Piano. L'attività di indagine scaturita da una denuncia presentata da un dirigente del Pubblico Registro Automobilistico (Pra), di Perugia, ha permesso ai militari, grazie alla conoscenza del territorio e ad un'ottima sinergia con le altre stazioni territorialmente competenti dell'Arma dei Carabinieri a livello nazionale, di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dei 12 soggetti, i quali nell'autocertificazione necessaria per il trasferimento di proprietà di veicoli acquistati, hanno comunicato una residenza diversa rispetto a quella reale. La mendace dichiarazione avrebbe permesso ai 12, qualora non scoperti, scegliendo una Provincia o Regione più vantaggiosa, non solo di pagare meno tasse sul bollo auto, ma soprattutto di usufruire di prezzi migliori sull'RC Auto, nonché, a fattor comune, registrando una residenza non veritiera, di eludere, rendendosi irreperibili, gli accertamenti previsti per legge a seguito del mancato pagamento del previsto bollo auto. Pagamento che trascorsi i tre anni, senza possibilità notificare solleciti, avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali, si estinguerebbe automaticamente. Una indagine non semplice, quella condotta dagli investigatori dell'Arma, che spiega però come la costanza ripaghi gli sforzi. Per risalire ai 12 indagati, infatti, e per ricostruire tutti i passaggi che li hanno poi visti indagati è stato svolto un lavoro certosino dove nulla è stato lasciato al caso. Ogni tassello del complesso mosaico è stato rimesso al suo posto. Il quadro che ne è emerso ha spiegato un sistema in base al quale per ottenere illegalmente sconti su assicurazioni e bollo venivano fornite residente diverse da quelle reali così da tentare, in qualche modo, di eludere e gabbare il sistema. Nessuno dei 12 denunciati a piede libero aveva però fatto i conti con le capacità investigative dei carabinieri che hanno operato, ben lontani dai riflettori della ribalta, riuscendo ad accertare un modus operandi fraudolento stringendo il cerchio intorno a chi ora è chiamato a rispondere delle ipotesi di reato contestate e cioè di falsa attestazione o dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Gio.Ca.