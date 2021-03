14 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







RELIGIONE

Sarà presentato online domani (dalle 17 nel canale YouTube e nella pagina Facebook della Libreria San Paolo Laterano di Roma) il volume Le radici di una vocazione. I primi maestri del cardinale Bassetti: don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini. Si tratta di un ampio, ricco e profondo studio su un periodo storico ancora poco frequentato e, al contrario, straordinariamente fecondo per una riflessione anche contemporanea sull'essere prete oggi. «Don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini sono stati due preti fondamentali per la mia fede e la mia scelta di vita consacrata». Così il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei che interverrà alla presentazione, ha aperto la sua prefazione al volume. La storia dei due sacerdoti-maestri del futuro presidente della Cei non è, come lo stesso Bassetti scrive «un fatto privato e non riguarda esclusivamente la mia vicenda personale; la loro storia illustra uno spaccato di vita della chiesa italiana, dal punto di vista di una periferia: la chiesa di montagna, dalla fine dell'Ottocento lungo quasi tutto il ventesimo secolo. Ringrazio Dio di averli posti all'inizio del mio cammino di fede e della mia vocazione al sacerdozio. Insieme all'esempio dei miei genitori, Flora e Arrigo, mi hanno trasmesso, col timor di Dio, una fede semplice, ma robusta, manifestata nel rispetto degli altri e nella solidarietà verso tutti».