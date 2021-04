4 Aprile 2021

«La Pasqua è la vita della nostra vita». Così il cardinale Gualtiero Bassetti ieri nell'omelia della celebrazione della veglia pasquale nella cattedrale di San Lorenzo, anticipata alle 19 compatibilmente con il coprifuoco in vigore. La celebrazione è iniziata con i riti della benedizione del fuoco e dell'accensione del cero pasquale. Bassetti nell'omelia, che è anche il suo messaggio augurale alla comunità diocesana, ha incoraggiato i fedeli a non avere paura.

«Anch'io ho corso il rischio di dover lasciare questo mondo ed ho avuto paura ha detto Bassetti . Ci sono tante cose che ogni giorno possono farci temere, e sono come tante pietre pesanti sul cammino della nostra esistenza. Ma non temete: lo Spirito Santo, che è l'amore del padre, ci ripete: non abbiate paura. Cristo è risorto». Poi ha proseguito: «Cristo è risorto. L'evento della resurrezione non riguarda soltanto lui: irrompe nella vita degli uomini e nella storia, e quindi riguarda ciascuno di noi. Purtroppo nel mondo sembrano prevalere zone di tenebre e tanta paura». Il presidente della Cei ha anche parlato della Via Crucis di piazza San Pietro, a Roma. «Sul volto scavato del Santo Padre c'era il dolore di questa umanità, così provata dalla pandemia e triste, come se la speranza fosse morta. Quei bimbi con le loro riflessioni e le loro preghiere sono stati per tutti noi la carezza di Dio.