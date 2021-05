14 Maggio 2021

Il cardinale Gualtiero Bassetti ha annunciato la sessione solenne di apertura del processo informativo diocesano

sulla vita e fama di santità del servo di Dio Giampiero Morettini (1977-2014), che si terrà sabato 22, vigilia della Solennità di Pentecoste, alle ore 18 nella cattedrale di San Lorenzo.

La notizia in occasione della ripresa delle attività ecclesiali comunitarie in presenza nell'Archidiocesi, l'incontro del ritiro mensile del clero che si è svolto mercoledì nella chiesa parrocchiale di San Pio da Pietrelcina a Castel del Piano. L'appuntamento mensile, che coinvolge sacerdoti, diaconi permanenti e seminaristi dell'Archidiocesi insieme al cardinale Bassetti e al vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi, ha visto come relatore don Valentino Bulgarelli, sacerdote dell'Archidiocesi di Bologna. Don Bulgarelli ha illustrato le prospettive della catechesi in Italia anche alla luce del recentissimo motu proprio Antiquum ministerium di papa Francesco sull'istituzione del ministero laicale del catechista. Al riguardo ha dato vita ad un dialogo con il clero perugino-pievese sullo stato di salute della catechesi a partire dal momento storico particolare che si sta vivendo, per poi condividere alcuni punti intorno ai quali poter immaginare insieme la futura azione catechetica delle varie realtà pastorali. Alla relazione è seguito un momento di confronto, a seguito del quale c'è stato l'annuncio di Bassetti relativo al seminarista Morettini.