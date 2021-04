3 Aprile 2021

RELIGIONE

«Come era bello quando anche tutto il popolo cristiano, dopo i celebranti, poteva inchinarsi a baciare la croce di Gesù. Ma presto torneremo a poterlo fare perché sono certo che il Signore ci aiuta e ci libererà anche da questa pandemia». Come accaduto per la Coena Domini, privata del rito della lavanda dei piedi, anche ieri venerdì santo la celebrazione della passione del Signore si è svolta senza il rito del bacio della croce, limitato al solo cardinale Gualtiero Bassetti che ha presieduto al messa nella cattedrale di San Lorenzo. Nell'omelia l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve ha ricordato, nel giorno del sedicesimo anniversario dalla scomparsa, Giovanni Paolo II. «La croce, innanzitutto, va accolta nel cuore e nella vita. Il messaggio di morte e di risurrezione che dalla croce scaturisce diventa per tutti annuncio di speranza e di consolazione. La croce è l'annuncio del messaggio di Dio, ma anche di tutto l'amore dell'uomo e l'amore di Cristo che si fondano in un unico amore salvifico». Invitando i fedeli ad accogliere questo messaggio del Papa Santo, il cardinale Bassetti ha definito Giovanni Paolo II «un testimone della Croce fino in fondo nel rischiare la vita per il Signore. Tante sue reliquie sono un pezzo di stoffa imbevuta del suo sangue». In chiusura, ha aggiunto: «Se vogliamo vivere in pienezza la Pasqua, se vogliamo vivere con coerenza la vita cristiana, non distogliamo mai il nostro sguardo dal crocifisso risorto. Accogliamo la croce e portiamola come un messaggio d'amore, un messaggio di perdono, un messaggio di speranza».