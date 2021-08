Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

RELIGIONE

«Come è stato scritto, Abbiamo bisogno di testimoni dell'Amore, che lascino, soprattutto in questo tempo, scintille di luce, che illuminino il nostro camminò»: così il cardinale Gualtiero Bassetti, all'omelia della celebrazione eucaristica del settimo anniversario della morte del seminarista servo di Dio Giampiero Morettini, nella chiesa San Pio da Pietrelcina in Castel del Piano, nel tracciare una breve biografia del giovane seminarista per il quale la Chiesa diocesana ha aperto il processo sulla vita, virtù e fama di santità. Concelebranti sono stati il parroco e postulatore della causa don Francesco Buono, don Giosuè Busti e don Cesare Piazzoli.

«Giampiero, benché abbia consumato la sua vita in un breve periodo - ha detto Bassetti -, è come se avesse percorso un grande cammino, è come se avesse vissuto a lungo. Anche per questo - ha annunciato il cardinale - ho preso una decisione che intendo proporre a tutti coloro che lo vorranno. Sul finire del prossimo mese di settembre, guiderò un pellegrinaggio a piedi fino alla Porziuncola di Assisi, perché sia un cammino di preghiera per supplicare al Signore il dono delle vocazioni. Durante il pellegrinaggio chiederò la grazia al Signore che anche quest'anno qualche giovane possa entrare in Seminario».

Bassetti ha esortato i fedeli a pregare anche «per la parrocchia di San Feliciano sul Lago (il parroco della quale è stato arrestato - ndr), perché nessuno vacilli nella fede per motivi di scandalo».