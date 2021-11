Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

CITTÀ DI CASTELLO Chissà se quella Playstation non sarebbe finita sotto l'albero come dono per l'ormai prossimo Natale. Se così fosse la mamma buggerata dai soliti cyberlestofanti avrà tutto il tempo per rivolgersi ad un commerciante serio e per meditare sulla leggerezza di essersi fatta abbagliare dall'offerta su un noto portale di acquisti on line. Intanto, nelle statistiche della Stazione carabinieri Città di Castello finisce l'ennesima indagine archiviata con l'individuazione di truffatori che si nascondono nell'anonimato della Rete. Nello specifico, due italiani, di 50 e 24 anni, residenti in Puglia, che avevano messo in vendita su un sito web una consolle Playstation 5 a soli 550 euro. La metà o giù di lì di quanto indicato nel listino del costruttore.

Un'occasionissima, deve aver pensato la 52enne tifernate che forse già aveva in mente di fare un regalo del genere al figlio. Così, senza pensarci due volte ha aderito alle richiesta di versare quella somma e si è messa in attesa di un qualche corriere per ritirare l'agognato pacco. Passando il tempo, la donna ha maturato l'idea, motivo di una cocente delusione, di essere rimasta vittima di un raggiro.

Ricevuta la denuncia, i militari del luogotente Fabrizio Capalti hanno avviato a tamburo battente una rapida ma scrupolosa indagine, individuando e denunciando all'autorità giudiziaria i due presunti truffatori. Mentre la mamma forse poco accorta starà meditando sulla necessità di valutare bene chi c'è dietro allo schermo del computer dove si nascondono furbastri che promettono di vendere gli oggetti più diversi. Una canoa, una macchina per lavorare il legno, ma anche un cucciolo di cane, legati dal filo rosso di essere autentiche bufale. E' accaduto di recente in Altotevere, dove anche nell'ultimo week end i carabinieri della Compagnia tifernate hanno svolto servizi predisposti dal maggiore Giovanni Palermo finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed al rispetto delle prescrizioni anti pandemia. La Stazione di San Giustino ha denunciato un albanese di 25 anni per la patente non in regola ed il rifiuto di sottoporsi all'alcol test. La Stazione di Umbertide ha deferito un 49enne tifernate, alla guida con un tasso alcolemico quattro volte il limite. Lunedì sera il Radiomobile ha soccorso sulla E45 all'altezza di San Giustino un 29enne di Sansepolcro che aveva urtato lo spartitraffico non accorgendosi dello scambio di carreggiata. Deferito, prima di mettersi al volante aveva assunto alcol e sostanze.

Walter Rondoni