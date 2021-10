Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

TODI Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha proceduto a seri controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti il Reddito di cittadinanza nel Comune. A guidare la task force dei controllori il vicesindaco Adriano Ruspolini, recentemente uscito dalla Lega per varare un suo movimÈento-associazione Per l'Umbria, che ha rispolverato il rigore importato in politica dalla vita militare e che intende stanare per mettere al bando i così detti furbetti.

L'operazione sembrerebbe riuscita almeno per ora infatti informa che: «Ad oggi sono state verificate 356 pratiche delle 369 domande presentate e dall'esame dei fascicoli e ci siamo visti costretti, ope legis, a rigettate ventisei domande a causa delle irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta o, in alcuni casi, per la mancanza assoluta dei requisiti necessari per accedere ai benefici di legge».

Alla luce di queste dichiarazioni probabilmente si arresteranno i tentativi dei furbi che avranno capito che non la si fa franca. Ma non si illudano nemmeno quelli che hanno superato il rigido esame perché, anche per loro, il futuro non sarà tutto rose e fiori. Infatti, l'Amministrazione comunale ha appena terminato il completamento della stesura di alcuni progetti che li riguardano da vicino.

Le risoluzioni prevedono l'impiego di chi percepisce il Reddito di cittadinanza per assicurare la loro opera a favore della collettività per un totale di almeno 30 ore settimanali. I primi soggetti interessati sono già stati contattati e convocati in Comune per la firma di accettazione del progetto che vedrà la sua piena attuazione fin da ora.

Luigi Foglietti