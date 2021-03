17 Marzo 2021

IL PIANO

Un miliardo. Ecco la sfida di Perugia per il Recovery Plan. Una montagna di soldi per la città del futuro. Ma Perugia non è sola nella partita. Che vede insieme, per progetti unitari, Corciano, i Comuni del Trasimeno, altre aree del perugino tra cui Torgiano e l'Università. Un'intesa a tutto tondo che valica anche i confini delle bandiere politiche visto che vanno a braccetto amministrazione di centrodestra a trazione Lega con giunte di centrosinistra a guida Pd. Ma un'intesa che soprattutto, riporta l'Università degli Studi targata Oliviero con un ruolo centrale nella città in una sinergia di progetto che deve disegnare la Perugia che verrà.

A guidare l'operazione con palazzo dei Priori che ha fatto da capofila l'assessore allo Sviluppo economico e all'Innovazione tecnologica, Gabriele Giottoli. Che si limita a poche battute.

«No comment su numeri e progetti», dice al telefono. «Maaggiunge- sono contento di due cose: del metodo di lavoro che è stato scelto e il fatto che l'Università sia un elemento centrale del nostro lavoro».

Il mega dossier perugino è stato consegnato ieri. Da quello che trapela il dossier non contiene solo il Brt (prima linea e seconda per un totale che supera i 150 milioni di euro) e la partita della mobilità non è l'unica che sta dentro al Recovery Plan. Ci sono le infrastrutture per la mobilità, in testa il tunnel sotto al Bulagaio (altri 40 milioni), si arriva a Pian di Massiano allargando l'operazione stadio e poi si scende a Ponte San Giovanni per coltivare il sogno di una piscina olimpionica per cui si è spesa l'assessore allo Sport, Clara Pastorelli.

Con il Recovery Plan il Trasimeno diventerà sempre più il lago dei perugini. Il pacchetto sul lago varrebbe più di cento milioni. Ecco che arrivare al miliardo non è difficile con la parte relativa al Comune di Perugia che prenderebbe circa il 40%. Nella parte perugina grande attenzione anche l'energia con l'idea di una centrale idroelettrica sul Tevere da sfruttare a beneficio della città. E poi l'operazione verde che guarda allo sviluppo rurale sul filo del turismo leggero.

Perugia guarda anche digitalizzazione del territorio e dentro al librone del Recovery ci sarebbe spazio anche alla rivoluzione dei rifiuti con un progetto che riguarda la tariffa puntuale. E l'Università? Scontata una rivisitazione dei poli in cui l'Ateneo incontro la città, con un occhio di riguardo a Monteluce dentro agli spazi del Giochetto che sono l'anelalo mancante della catena per il recupero di Monteluce al di là di quello che c'è nella partita del fondo. E proprio l'intesa tra Università e Comune (ci sono non solo progetti insieme) ha un peso chiave anche per i rapporti e gli equilibri del futuro tra le due istituzioni. Con il centro per la fisica delle particelle che sarà il fiore all'occhiello del piano.

Luca Benedetti

