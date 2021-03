28 Marzo 2021

LA NUOVA CITTÀ

Centinaia di posti auto in più, dall'acropoli, passando per i borghi fino all'ospedale cittadino. Nel dossier di palazzo dei Priori a valere di 1.3 miliardi dai fondi del Next Generation Eu Recovery Plan c'è spazio per la progettazione di parcheggi di superficie, multipiano e in alcuni casi interrati. Per alcuni, un'incongruenza se la tendenza, come quella seguita da altre città d'arte, è quella di liberare il centro dalle auto.

Quattro le aree individuate per dare spazio alla sosta nei borghi del centro: l'ex Officine Piccini in prossimità di corso Garibaldi (70 posti), piazza Ferri a metà di via dei Priori (20 posti), via delle Clarisse in corso Bersaglieri a Porta Pesa e, infine, l'ansa di via Ripa di Meana per il quartiere di Borgo XX Giugno (150 posti). Parcheggi, come spiegato nel dossier, da destinare alla sosta residenziale di oltre 250 auto in «quartieri difficili da servire in quanto aree storiche, con l'obiettivo di incentivare la residenzialità delle famiglie nel centro storico».

I cosiddetti parcheggi pertinenziali, progetto già nei cassetti della prima giunta Locchi (1999) a valere sulla legge Tognoli per aumentare le aree di sosta nei centri storici, consentirebbe anche di liberare gli spazi oggi occupati da chi ci abita per le attività economiche. Di parcheggi multipiano si parla anche nella scheda di riqualificazione dello spazio pubblico e mobilità di Borgo XX Giugno, quartiere che presenta alcuni elementi di criticità in fatto di sosta. Il luogo dove potrebbe sorgere la struttura è ancora individuato in via Ripa di Meana (che, seppur noto a pochi, da poco ha cambiato nome in via san Domenico), ai margini del borgo, che sviluppata in tre piani consentirà di incrementare posti auto e di realizzare un numero di grandi box, da destinare ai residenti e agli operatori economici del quartiere (6 milioni). Altra soluzione per aumentare il numero di posti auto nel Borgo Bello è la messa a disposizione dei posti auto privati appartenenti alle Fondazioni Agraria e Sant'Anna negli orari non utilizzati.

Di più posti auto in quell'area, anche le progettazioni dell'Ateneo per la realizzazione di un parcheggio di Agraria Veterinaria utilizzabile da studenti, docenti e, nei giorni festivi, dai turisti in visita al complesso di San Pietro. L'area individuata è quella nella parte alta di San Costanzo e ospiterà 60 posti auto (costo stimato 300 mila). Parcheggio multipiano meccanizzato con 150 posti auto in più anche all'ospedale Santa Maria della Misericordia (costo stimato 5 milioni), preso spesso di mira dalla sosta selvaggia che, in alcuni casi, rappresenta u intralcio al percorso dei mezzi di emergenza. Progetto, anche questo, firmato dall'Università.

Cristiana Mapelli