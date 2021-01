L'INDAGINE

La banda dell'Audi bianca. O delle Audi bianche. Nel senso di auto rubate appositamente per compiere rapine travestiti da falsi agenti delle forze dell'ordine. Sempre lo stesso modello: un'Audi di colore chiaro.

Questo, uno degli spunti investigativi che emergono dopo il quarto colpo in cinquanta giorni compiuto ai danni di automobilisti che si fermano all'alt convinti di fare il proprio dovere e che invece nel giro di pochi secondi vengono rapinati da banditi mascherati una volta da finanzieri, un'altra da carabinieri e un'altra ancora da poliziotti.

L'ultimo assalto, avvenuto nella serata di sabato ai danni di una ragazza a bordo di una Classe A nella zona di Tuoro sul Trasimeno con tre banditi che le hanno portato via il portafoglio, sembra orientare i carabinieri veri (al lavoro i militari di Città della Pieve in collaborazione con i colleghi del Reparto operativo del comando provinciale di Perugia) sempre di più verso l'esistenza di una stessa banda che da quasi due mesi starebbe sfruttando lo svolgersi continuo dei controlli anche in borghese per fronteggiare la diffusione del coronavirus, spostandosi di qualche decina di chilometri rispetto ai primi colpi per cercare di essere meno individuabili.

Ma le analogie sono parecchie. Anzitutto quelle legate all'auto che i finti agenti userebbero per avvicinare le vittime e intimare l'alt: un'Audi di colore chiaro. Bianca o al massimo grigia. Dal primo assalto avvenuto lo scorso 20 novembre a San Martino in Colle, con la titolare della farmacia rapinata da falsi militari della guardia di finanza mentre stava tornando a casa con l'incasso della giornata, al raid di sabato sera, nelle testimonianze delle vittime compare come costante questo modello di questo colore. Ma anche le modalità coincidono: l'auto senza insegne che si affianca a quella della vittima prescelta, la paletta fuori dal finestrino e il lampeggiante acceso a intimare all'automobilista di fermarsi per un controllo e poi una pistola che intima invece di consegnare quanto si ha in macchina.

I PRECEDENTI

Come detto, le pettorine sono cambiate nel corso dei vari assalti. Il primo (20 novembre) erano quelle della finanza. Poi due in rapida successione a cavallo tra il 10 e 14 dicembre, entrambi sul Raccordo (uno all'altezza della galleria Volumnii, l'altro in zona svincolo di Torricella) prima mascherati da poliziotti e poi da carabinieri. E poi l'ultimo, sabato sera a Tuoro in una strada parallela al Raccordo. I cui tanti punti senza telecamere non aiutano le indagini.

