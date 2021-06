Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

L'INCHIESTA

«Sì, mamma... Sul telecomando devi schiacciare il terzo, quello che sta a sinistra». Un messaggio in codice semplice e geniale con cui spiegare ai propri compagni quale appartamento raggiungere per rapinare una donna. Un trucchetto magari rubato a qualche telefilm d'azione, per indicare quella casa al terzo piano, a sinistra dell'ascensore, scelta per portar via soldi e cellulare a chi, hanno ipotizzato, magari non avrebbe neanche sporto denuncia. Insomma, un colpo studiato, ma un delitto imperfetto, considerando le leggerezze compiute senza aver evidentemente approfondito la visione della serie tv.

Perché i sei ragazzini, tre diciottenni e tre diciassettenni, che hanno preparato la rapina a casa di una prostituta in via Catanelli a Ponte San Giovanni sono finiti nei guai (i grandi ai domiciliari per un anno, due minori in comunità e il terzo denunciato a piede libero) sia perché hanno usato il cellulare della madre di uno di loro per prendere l'appuntamento, sia perché non hanno considerato le telecamere che hanno ricostruito la loro fuga da quell'appartamento e, infine, perché non hanno pensato che il primo di loro (fermato tra l'altro per un semplice controllo), messo alle strette, avrebbe raccontato tutto ai carabinieri. Questo, davvero, come nei film.

È così che i militari di Ponte San Giovanni sono arrivati ai sei giovani, tutti di cittadinanza italiana e incensurati, residenti nel Perugino, accusati della rapina a una donna, immobilizzata e minacciata con un coltello nella sua abitazione lo scorso 8 maggio. Attraverso infatti le analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e altri accertamenti tecnici, oltre alle testimonianze e ai riconoscimenti fotografici, i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Perugia hanno accertato che il colpo fosse stato pianificato (quasi) nei minimi dettagli. Dagli accertamenti è infatti emerso - riferisce l'Arma - che alcuni degli indagati avevano acquistato guanti, nastro isolante, fascette e una bandana, mentre uno dei diciottenni, tramite un sito internet per incontri sessuali a pagamento, aveva concordato l'appuntamento con la vittima a casa sua. Nel palazzo è stato raggiunto dall'altro maggiorenne che ha aperto ai quattro complici. Al momento di lasciare la casa, infatti, ha fatto entrare gli amici: tra loro il minorenne che avrebbe immobilizzato la donna e un altro, stringendo in mano un grande coltello, l'avrebbe minacciata mentre gli altri due si impossessavano di 450 euro, dieci paia di occhiali e un telefono cellulare, per poi fuggire, convinti che nessuno sarebbe mai arrivato a loro.

Ma invece, come ricostruisce il gip Natalia Giubilei nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per i tre appena diciottenni, le loro mosse sono state seguite fino ad arrivare a chi ha incastrato tutti gli altri. «Hanno dimostrato la capacità criminale di ideare, organizzare e perpetrare la rapina scrive il giudice -. Quello che emerge sono quindi personalità inclini alla commissione di delitti, anche mediante l'uso della violenza e di armi, cosa che denota una certa disinvoltura e mancanza di inibizioni». Giustificando la rapina - che gli stessi inquirenti definiscono in stile Arancia Meccanica - con il «bisogno di soldi». «La donna appena ci ha visti ed ha visto il coltello ha raccontato il ragazzino ci ha detto lì ci sono i soldi ed impaurita ci ha dato i soldi (). Li abbiamo contati e poi li abbiamo divisi. Io ho preso 30 euro. A quel punto sono tornato a casa». Dove ora non tornerà per un po' di tempo, essendo stato destinato dal tribunale dei minorenni in una comunità in Toscana. Per trenta euro.

Egle Priolo

