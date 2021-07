Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

L'INCUBO

MARSCIANO Probabilmente i banditi avevano studiato le mosse della famiglia e soprattutto speravano che la partita della nazionale contro la Spagna poteva essere un'ottima alleata perché la casa rimanesse incustodita. Avevano pianificato di poter aprire la cassaforte che sapevano essere lì, che nella loro immaginazione doveva contenere ogni bendiddio. Ma i conti non sono tornati ed il bilancio di quello che da potenziale furto, si è trasformato in una rapina è stato magrissimo. L'unica cosa certa è stato lo spavento per la padrona di casa.

I fatti si sono svolti martedì sera in località Cerquelle di Papiano stazione, intorno alle 20,30 quando i ladri sono entrati probabilmente forzando una finestra del pian terreno, in una villetta isolata che sta sulla strada per Perugia. Una volta dentro, però, i malviventi si sono accorti della presenza di una donna, la padrona di casa, in quel momento sola per l'uscita del marito. L'hanno aggredita alle spalle le hanno coperto la testa con un panno utilizzato a mo di cappuccio e le hanno legato le mani con delle fascette tipiche dei lavori elettrici e le braccia con dei fili elettrici. Presumibilmente cose reperite casualmente. L'azione è stata così fulminea che la donna, una cinquantaduenne, una volta liberata non ha saputo riferire né il numero dei ladri, né se fossero armati, e nemmeno in quale lingua parlassero, anche se con molta incertezza le sarebbero sembrati italiani. Il che non ha favorito le immediate indagini iniziate dai carabinieri che stanno lavorando per risalire alla ricostruzione dei fatti e soprattutto agli autori. Spaventatala e minacciata al punto giusto le hanno intimato di accompagnarli alla cassaforte dove però, una volta aperta, hanno avuto l'amara sorpresa che tutti i loro progetti si infrangessero dinanzi al vuoto assoluto del forziere. Ma oramai, con i rischi corsi qualcosa dovevano pur arraffare, almeno per rifarsi delle spese, e si sono accontentati dei pochi euro, sembrerebbero un centinaio, che stavano nella borsetta della padrona di casa. Quindi la fuga precipitosa, per il momento senza aver lasciato traccia, anche perché l'unico involontario testimone non ha potuto e saputo riferire. La donna, poco dopo, appena riavutasi è riuscita a liberarsi da fascette e cavi con cui era stata immobilizzata ed ha potuto chiedere aiuto ai vicini. Sul posto poco dopo sono arrivati i carabinieri della stazione di Marsciano e quelli del nucleo operativo della compagnia di Todi, che stanno indagando sul caso. Si suppone che i malviventi abbiano raggiunto l'abitazione di Papiano, teatro della loro azione, con un'auto, anche se la donna non ricorda di aver visto né sentito auto o rumori che la avessero potuta insospettire prima della rapina. Attualmente si stanno valutando le immagini della videosorveglianza della zona, anche se l'abitazione in cui si è consumato il colpo non è coperta.

La rapina è molto simile per tecnica e strumenti utilizzati, a quella messo a segno ai danni di un anziano e di un badante, all'alba del 19 giugno. Il tutto accadde in un appartamento di un condomino di via della Pescara, a Perugia, dove tre rapinatori con il volto coperto da mascherine, sono piombati in casa forzando la porta dopo aver staccato la corrente elettrica. Anche in quel caso immobilizzarono i due presenti legandoli e anche allora il bottino fu molto magro potendo rapinare solo un orologio dal valore di 50 euro.

Luigi Foglietti