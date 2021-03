4 Marzo 2021

CITTÀ DI CASTELLO E' il 20 luglio scorso, due ragazze avvicinano una pensionata che passeggia in via Sempione. Con la scusa di chiederle un'informazione l'aggrediscono, le afferrano le braccia, le sfilano un orologio ed un bracciale d'oro. Scappano su una Golf nera, guidata da un complice, in attesa poco lontano.

L'inchiesta, svolta da personale dell'Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Città di Castello, in collaborazione con i colleghi della Stazione tifernate, parte dall'attenta analisi dei frame di alcune telecamere di video sorveglianza della zona. Incrociandone gli elementi utili con le immagini riprese dagli occhi elettronici in funzione su alcune arterie d'accesso e di uscita dal centro abitato, i militari, coordinati dal capitano GiovannI Palermo, individuano una serie di macchine su cui approfondire i controlli.

L'attività permette di risalire al veicolo usato durante la rapina, noleggiato a Milano. Successivamente viene dato un nome alla persona al volante della Golf, un 26enne romeno, ed a una delle due presunte rapinatrici, una 28enne della stessa nazionalità, entrambi senza fissa dimora. Deferiti per rapina aggravata in concorso.

W. Rond.