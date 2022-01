Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

L'INDAGINE

Rabbia e preoccupazione. È quanto si respira tra corso Vannucci e piazza della Repubblica il giorno dopo l'assalto, nel tardo pomeriggio di lunedì, da parte di due balordi alla tabaccheria di piazza della Repubblica. I due, con accento romano a detta della vittima, sono entrati nell'esercizio commerciale con i volti travisati e hanno improvvisamente estratto un coltello per farsi consegnare soldi. Si parla di circa cinquecento euro. Poi la fuga a piedi, probabilmente con un complice che li stava aspettando da qualche parte. Si è parlato nelle ore immediatamente successive della cattura di un uomo da parte di polizia locale e polizia di Stato di un uomo in un qualche modo collegato con l'assalto ma non sono ancora chiari i dettagli. Quest'uomo, trovato all'interno di un'auto risultata rubata nella zona di via Ripa di Meana, potrebbe infatti essere stato un complice dei due banditi entrati nella tabaccheria, ma come detto tutti gli approfondimenti del caso sono in corso in queste ore da parte degli investigatori della squadra mobile, diretti da Gianluca Boiano. Di certo però tra i commercianti del centro storico c'è rabbia e preoccupazione: entrare armati di coltello di pomeriggio in un negozio dell'acropoli è un fatto particolarmente grave.