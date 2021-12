Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

Indagini da parte della polizia su un furto compiuto all'interno del comprensorio della chiesa di San Domenico a Perugia. Approfittando delle attività dei frati e dei parroci, in particolar modo in questo periodo natalizio, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi, all'interno del convento, senza essere notati.

Approfittando che la zona delle camere non era occupata da religiosi - riferisce la Questura - i malviventi hanno agito indisturbati passando al setaccio ogni alloggio. Hanno così sottratto un orologio e del denaro contante. Sono quindi intervenuti la squadra volante e la polizia scientifica che, in base anche alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno attivato subito le ricerche degli autori del furto.

ASSALTI A SAN MARCO

E VIA DEI FILOSOFI

Quella dei furti continua ad essere un'emergenza forte e lo dimostrano non solo i dati che emergono dal bilancio 2021 dei carabinieri ma anche le testimonianze che arrivano dalla strada.

Che racconta anzitutto di alcuni furti nelle ultime ore nella zona di San Marco, con i residenti che hanno rafforzato le chat di quartiere, ma anche di un raid nelle ultime ore nella zona di via dei Filosofi, con furti nelle ultime settimane: l'ultimo in via Leonardo da Vinci a ora dipranzo.