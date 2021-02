L'APPELLO

Passa ancora per la rete ed i social l'appello di una cittadina a seguito di un furto. Appello fatto, manco a dirlo, per chiedere a quante più persone possibile aiuto per avere informazioni o segnalazioni utili a ritrovare quanto sottratto dai balordi. L'ultimo episodio, un furto a danno di una automobile, è avvenuto nella zona di Montemalbe. A raccontare tutto, la figlia del proprietario dell'auto.

«Avviso a tutti i miei contatti, aiutatemi. Mio padre ha appena subito un furto, zona Montemalbe di fronte al muro dei frati. Gli hanno rotto il vetro e rubato uno zaino Samsonite color carta da zucchero. Dentro un computer Acer di poco valore, con tante foto, ma con un sensore per radiografie Kodak fondamentale per il suo lavoro. Dubito che i ladri possano utilizzarlo. Chiunque ne avesse traccia o lo vedesse vi prego di contattarmi. Aiutatemi a condividere più possibile grazie».

Decine e decine nel giro di poco tempo sono state le condivisioni dell'appello, affidato a Facebook, in modalità social utile. Un appello che soprattutto in questo ultimo periodo merita di essere ascoltato, visto che ultimamente sono stati diversi gli attacchi alle auto in sosta, anche per la mobilità ridotta e le macchine magari lasciate a lungo nei parcheggi o ai lati delle strade.

Un fenomeno talmente odioso che, insieme all'arresto dello scippatore di donne sole, è stata accolta con gioia l'ultima operazione della polizia che ha fermato un giovane di 31 anni, notato mentre in centro stava cercando di forzare una portiera. All'arrivo della volante, l'uomo, di origini tunisine, ha provato a darsi alla fuga, ma è stato raggiunto dopo una corsa a perdifiato per le vie del centro storico dai poliziotti, che gli hanno trovato addosso anche un coltello lungo 24 centimetri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA