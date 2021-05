30 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Tocca al Tar del Lazio o al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dirimere una controversia sulle frequenze che vede da un a parte Rai Way e dall'altra Radio Subasio? La partita iniziata a colpi di carte bollate nel 2017, dopo quattro anni, ancora non ha trovato una conclusione. Perché non ha trovato il giudice naturale che decida sul ricorso di Rai Way per lo spostamento di un ripetitore di Radio Subasio Più

Tutto nasce nell'ottobre del 2016 quando l'Ispettorato Territoriale Marche e Umbria del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni ha autorizzato in via definitiva l'emittente Radio Subasio Più allo spostamento «dell'impianto operante sulla frequenza 99,950 MHz sito in località Collepino, La Baita, Spello , ad una nuova sede sita in località M.te Subasio, Bolsella con contestuale variazione del sistema radiante e variazione della frequenza di diffusione da 99,950 MHz a 99,900 MHz». Rai Way impugna al Tar del Lazio il provvedimento. Quei giudici dicono che tocca al Tar dell'Umbria pronunciarsi perché l'Ispettorato territoriale del Ministero è dotato di autonomia amministrativa e contabile. Il Tar dell'Umbria la pensa diversamente e nella decisione depositata mercoledì, ha chiesto d'ufficio regolamento di competenza girando la palla al Consiglio di Stato.