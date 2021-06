IL CASO

Procure al lavoro. Perché un ragazzino nato nel 2005 in fin di vita dopo aver fatto un volo di dieci metri a seguito del crollo del tetto di un capannone abbandonato è un qualcosa di tremendo, che va investigato senza lasciare nulla al caso. Investigato fino al punto di capire e stabilire se ci sono delle responsabilità per quella caduta e se quei ragazzi hanno commesso qualcosa di illegale nell'essere entrati nell'immobile di Ellera.

Dopo la trasmissione degli atti, nel pomeriggio di giovedì, gli elementi in questione sono al vaglio tanto della procura della Repubblica quanto di quella dei Minori. Da una parte ci sono le valutazioni, anche sulla base dei rilievi della Scientifica e delle testimonianze raccolte dagli investigatori della squadra mobile, sullo stato in cui si trova il capannone nella zona commerciale di Ellera in cui, nel pomeriggio di mercoledì, il ragazzino e i suoi compagni di classe si sono recati per poi salire (cinque sui sette complessivi) la scala che li ha condotti al tetto. Dall'altra ci sono altre valutazioni per stabilire se i ragazzini possano in un qualche modo essere responsabili del reato di invasione di edifici.

Tutti elementi, come detto, in corso di approfondimento da parte degli inquirenti che nei prossimi giorni potrebbero delegare gli investigatori della questura per ulteriori accertamenti.

Ma per quale motivo il ragazzino e i suoi amici si trovavano su quel tetto, dopo tra l'altro il sopralluogo che proprio il sedicenne aveva fatto qualche giorno prima con un amico? Sembra che il fatto di essere andati per «esplorare» potrebbe rimandare a una pratica che appassiona parecchie persone: Urbex. Ovvero urban exploration, tradotta letteralmente dall'inglese come esplorazione urbana, che consiste nell'esplorazione di strutture artificiali, spesso rovine abbandonate o componenti poco visibili dell'ambiente urbano. Una pratica di cui ci sono tantissime testimonianze online e sui social e che riguardano anche l'Umbria, con tanti immobili abbandonati fotografati e messi in rete. Una pratica sicuramente pericolosa, non solo per quanto riguarda l'incolumità fisica ma anche per eventuali conseguenze penali di certe azioni.

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 12 Giugno 2021, 05:01