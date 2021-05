26 Maggio 2021

IL CASO

«Ora basta». Perché l'abuso di alcol è un problema. E se riguarda i minori va oltre il problema e l'aspetto sociale. Se si vende diventa reato. E allora ecco che, parallelamente alla necessità di una maggior responsabilizzazione per i giovanissimi e il richiamare i genitori a essere più attenti verso i loro figli, c'è bisogno anche di reprimere i comportamenti sbagliati di chi l'alcol ai minorenni continua a venderlo. Per superficialità nella maggior parte dei casi, chiudendo entrambi gli occhi per consapevole sete di qualche decina d'euro in più in tanti altri.

LE INDAGINI

Un fenomeno, quello dell'abuso di alcol da parte dei ragazzini, che neanche la pandemia nei momenti in cui le restrizioni sono state più pesanti è riuscita a interrompere. I residenti disperati e arrabbiati di alcune zone del centro storico, a osservare dalle finestre di casa gruppi e gruppetti di giovani «bere dalle stesse bottiglie» e poi scontrarsi con altri gruppi, sono diventati una specie di triste ritornello dei sabato pomeriggio invernali. E ora, con l'estate in arrivo e una situazione sotto il profilo sanitario finalmente più serena e il progressivo allentamento delle restrizioni, il rischio che le dimensioni del fenomeno aumentino sensibilmente è alto.

Per questo motivo sono in corso accertamenti, indagini su chi commette il reato di vendere alcol ai minorenni. Specie alla luce di due casi in poche nello scorso fine settimana, un quindicenne e un ventenne finiti in ospedale dopo aver consumato abbondanti dosi di alcolici, e si ha notizia ulteriore di una rissa tra giovanissimi. Perché sul banco degli imputati non deve salire in alcun modo la cosiddetta movida (il questore Antonio Sbordone da sempre ripete come sia «una risorsa importante per la città» ma non deve mai essere «selvaggia, senza regole») ma non è nemmeno pensabile che, come detto al Messaggero da chi i giovani spesso li soccorre, «ogni fine settimana c'è qualche ragazzo in ospedale a smaltire la sbornia e poi torna a casa con i genitori giurando che è la prima volta che succede...».

Del resto i controlli in questo momento storico sono continui, e i diciotto locali chiusi un paio di weekend fa sono lì a sottolinearlo. Ma in questo caso si tratta anche di mettere in campo una strategia più sottile, volta a individuare e colpire il commerciante che non chiede i documenti se ha qualche dubbio o che palesemente se ne infischia di tutelare la salute dei più giovani. Un lavoro che le forze dell'ordine, e in primis la questura, sono chiamate a fare con grande attenzione, salvaguardando il lavoro di chi fa le cose onestamente e secondo coscienza. Con il centro storico che per forza di cose diventa osservato speciale ma con altre situazioni in periferia che vengono monitorate con attenzione.

I COMMERCIANTI

«I fatti dell'ultimo fine settimana ripropongono una questione mai risolta e preoccupante - racconta un imprenditore del settore, gestore di uno dei bar più conosciuti del centro storico - e purtroppo devo constatare come diversi esercenti e baristi siano i primi responsabili di ciò. E non solo perché c'è chi vende sottobanco ai più giovani, ma anche perché ritengo sia comunque nostro dovere vigilare su quanto accade all'esterno dei nostri locali: se mi accorgo che un maggiorenne sta comprando alcol per un ragazzino, e accade molto spesso, ho il dovere di informare quella persona che sta facendo qualcosa si sbagliato e nessuno mi obbliga a servirgli un cocktail o una birra. Ben vengano maggiori controlli».

