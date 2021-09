Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

LA STORIA

Scalare il tetto di un edificio abbandonato per ritagliarsi uno spicchio di notorietà sui social, per sentirsi più grandi di quello che in effetti si è. Da Corciano a Città di Castello arrivano segnali ad una regione che forse pensava di essere impermeabile a certe problematiche innescate dalla voglia di trasgredire, di stupire di certi giovanissimi. A Corciano, un centinaio di giorni fa, un 16enne aveva visto la morte in faccia dopo che la copertura di un capannone dismesso si era sfondata sotto il suo peso. Meno male, adesso sta bene. Anche in quel caso c'era un gruppetto di amici, spinto, probabilmente, dalla forza ma anche dall'incoscienza che dà solo la compagnia di coetanei. Cinque, dai 14 ai 17 anni, erano, venerdì, a Città di Castello. Per fortuna, l'occhio lungo di alcuni passanti e la solidità di un silos fuori uso alto trenta metri, dove si erano inerpicati, hanno fatto sì che tutto rimanesse nell'ambito di una bravata. Seppur deprecabile. Lì, agli ex Molini Brighigna, ci hanno pensato i carabinieri, guidati dal luogotenente Fabrizio Capalti, a sbrogliare la matassa. Pur nella delicatezza della situazione i militari, alcuni in borghese per non allarmare i ragazzini e scongiurare il rischio di una pericolosissima fuga, hanno portato a termine l'intervento con grande professionalità. Poi hanno invitato tutti quanti negli uffici della caserma di via Emanuele Orlando. Al termine delle formalità di rito, per quegli adolescenti, accompagnati dai genitori, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria minorile: invasione di terreni ed edifici, violazione di domicilio. Con la loro esuberanza avevano ignorato i cartelli attaccati un po' ovunque alla recinzione per mettere in guardia dal pericolo di crolli, dalle numerose aperture, dai vetri sparsi qua e là. Forse avevano maturato l'idea di scavalcare nei lunghi e noiosi giorni del lockdown, quando lo smartphone e il computer sono stati la loro finestra sul mondo e sullo sterminato universo del web. Dove è possibile trovare un precedente molto molto simile a Torre del Greco, provincia di Napoli. Chiamatelo spirito di emulazione.

Walter Rondoni