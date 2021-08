Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

segue dalla prima

L'orco che non ti aspetti ha settanta anni e le fattezze di un tranquillo signore in treno o in attesa sui binari delle stazioni tra Perugia e hinterland. E invece in lui si nasconde un predatore sessuale.

Uno che terrorizza e molesta donne, giovani ma non solo, provando anche la carta di offrire soldi per assecondare i suoi istinti.

Alla sua follia si spera abbiano messo fine una volta per tutti gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno, diretti da Alessandro D'Antoni: dopo la denuncia presentata da una giovane passeggera partita da Perugia e scesa a Foligno, i poliziotti si sono messi sulle sue tracce, lo hanno identificato e denunciato. E proprio questa denuncia, nell'attesa che la giustizia faccia il proprio corso, potrebbe rappresentare il deterrente a smetterla con certi atteggiamenti.

Anche perché, secondo quanto si apprende, la ragazza non è stata certo la prima vittima del settantenne: altre giovani donne avrebbero infatti segnalato viaggi da incubo sempre tra Perugia e Foligno, con le avance continue da parte dell'anziano, dalle domande continue fino ai tentativi di soddisfare i propri impulsi sessuali.

Al punto, secondo qualche testimonianza, di essere arrivato anche ad offrire dei soldi pur di convincere la malcapitata di turno. Una situazione che purtroppo è già stata denunciata e segnalata a Perugia, dove qualche tempo fa sempre un uomo sopra la settantina aveva molestato almeno tre ragazze nell'atrio della stazione cercando un contatto e offrendo cinquanta euro «perché sei giovane e questi soldi possono farti comodo».

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA