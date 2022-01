Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:02

ATENEI SUGLI SCUDI

Un milione e mezzo di euro per lo studio di materiali innovativi per il raffrescamento delle superfici urbane. A risultare vincitrice del maxi finanziamento, la professoressa Anna Laura Pisello, associata del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia. Le risorse rientrano nell'Erc Starting Grant Competition, il programma per la ricerca e l'innovazione dell'European Research Council, riservato ai ricercatori che hanno completato il dottorato di ricerca da due a sette anni e dedicato ai settori di ricerca pionieristici.

Un bando altamente competitivo, dove la professoressa Pisello è risultata vincitrice con il progetto di ricerca Helios, the new generation of scalable urban Heat island mitigation by means of adaptive photoluminescent radiative cooling Skins, ottenendo 1,5 milioni di euro. L'Erc Starting Grant assegnato è inoltre il primo conseguito dall'ateneo nel settore scientifico-disciplinare della Fisica tecnica.

«Tema del progetto Hlios spiega Pisello - è lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di produrre il raffrescamento passivo, cioè realizzato senza uso di energia, sfruttando alcune caratteristiche delle superfici urbanizzate, dagli edifici agli spazi esterni, quali piazze, strade, coperture di vario genere, esposte al sole e all'aperto». L'obiettivo è l'ideazione di materiali innovativi in grado di costituire una sorta di pellicola superficiale che mitighi la cosiddetta isola di calore urbana, che mette a rischio le condizioni di salute di più del 50% della popolazione globale che vive in aree urbane dense ed inquinate. «Le soluzioni che Helios si propone di individuare consentiranno di migliorare il comfort ambientale interno ed esterno agli edifici, compromesso dal rischio di sovrariscaldamento urbano. Tali materiali innovativi dovranno anche essere in grado di modulare la propria azione in base alla temperatura e all'umidità esterne».

QUI UNISTRANIERI

Il video Hack for Sustainability at Unistrapg: Our

Strategy for Sustainability, presentato dall'Università per Stranieri di Perugia per la chiamata della Rete delle Università Sostenibili, ha vinto la selezione nazionale insieme ad altre quattro clip su 51 complessivamente in gara, e ieri è stato proiettato ad Expo 2020 Dubai nell'ambito della Global Goals Week. In collaborazione con il Padiglione Italia e l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, la Rus ha organizzato il Forum Universities in action for the Un 2030 Agenda, patrocinato dalla Conferenza dei Rettori delle Università

Italiane e dal ministero delle Infrastrutture. Durante l'evento di ieri è stato proiettato il video dell'Unistranieri, vincitore per la sezione delle buone pratiche adottate dagli atenei. Foto e montaggio della clip vincitrice sono di Andrea Samonà, docente di fotografia presso l'Ateneo, il testo è di Maura Marchegiani, delegata rettorale unistrapg alle politiche per la sostenibilità, la voce è di Renato Tomei, che alla Stranieri è docente di lingua inglese, e gli studenti ne sono gli interpreti.

Ri.Ga.