Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

IL BILANCIO

CITTA' DI CASTELLO Raffaello superstar. A poche ore dalla chiusura, gli ingressi alla mostra che gli ha dedicato Città di Castello sono quasi 4500, di cui 251 all'Epifania. «Un numero importante, conferma la qualità della proposta espositiva apprezzata da tante personalità che a titolo diverso hanno voluto conoscere da vicino un allestimento originale, ricco di prestiti e valorizzato dalla cornice di Palazzo Vitelli alla Cannoniera», puntualizzano il vicesindaco Giuseppe Bernicchi, gli assessori Michela Botteghi, Letizia Guerri, Benedetta Calagreti, accogliendo a nome del sindaco la presidente della Regione, Donatella Tesei, accompagnata da Paola Agabiti, delegata per cultura e turismo nella Giunta di Palazzo Donini. «A poco più di cinquecento anni dalla morte di Raffaello, l'Umbria ha ospitato una mostra straordinaria che ripercorre con attenzione e dovizia di particolari le esperienze vissute dal pittore, appena diciassettenne, a Città di Castello», ricorda la governatrice. «Questa mostra ha acceso i riflettori proprio sul periodo tifernate mettendo in evidenza anche opere provenienti dall'estero, di grande valore e interesse». L'evento, specifica Tesei, «si giova di un rinnovato percorso permanente realizzato grazie ai fondi Por Fesr 2014-2020, diretti ad interventi di adeguamento funzionale per la fruizione post Covid 19 degli istituti culturali, il che valorizzerà ancor di più Palazzo Vitelli alla Cannoniera, permettendo al visitatore di apprezzare sia le opere di Raffaello, sia la bellezza della sede dove sono esposte». Polo per «un viaggio nel viaggio», conclude la presidente.

«Anche in Umbria abbiamo voluto celebrare Raffaello Sanzio con iniziative di grande prestigio dato che l'illustre Urbinate ha vissuto qui il suo periodo di formazione e con esso le opere ed i luoghi dove ha lavorato, tra cui, ovviamente, spicca Città di Castello», aggiunge Paola Agabiti. «L'allestimento ha saputo cogliere in pieno l'obiettivo che ci eravamo prefissi, mostrare, esaltare l'opera del giovane Raffaello ed inserirla nel contesto umbro, in particolar modo nel territorio tifernate, attraverso un percorso che ne racconta gli anni nel posto in cui diventa maestro autonomo».

Intanto, negli ultimi giorni Bottega Orafa Bartoccioni, Ceramiche Noi, Tela Umbra hanno tributato il loro omaggio alla mostra Raffaello giovane ed il suo sguardo a Città di Castello con realizzazioni artigianali di grande effetto, collocate nella Sala d'onore. Qui la Bottega Tifernate di Stefano e Francesca Lazzari ha quasi ultimato la riproduzione dello Sposalizio della Vergine che resterà in Pinacoteca. «Su idea di Laura Teza (curatrice dell'esposizione insieme a Marica Mercalli - ndr) stiamo mobilitando le eccellenze artigianali per creare un filone di oggettistica ispirato all'arte, ai colori, allo stile di Raffaello», sottolineano Bernicchi, Botteghi, Guerri e Calagreti. Mentre sul sito turistico del Comune la mostra resterà visitabile anche dopo il the end (domani) con un percorso on line costruito da Francesca Mavilla.

Walter Rondoni