CITTÀ DI CASTELLO Ricostruire, attraverso l'arte, le esperienze e la cultura del giovane Raffaello negli anni del suo esordio come pittore in una Città di Castello ricca di fermenti. «Cultura e beni culturali giocano un ruolo fondamentale per l'intera economia regionale, come dimostrano gli ottimi risultati relativi alle presenze estive», contestualizza la Governatrice Donatella Tesei.

«La cultura rappresenta un fattore importante di sviluppo, di crescita per l'Umbria e per l'intera comunità su cui come Giunta stiamo lavorando e continueremo a lavorare, questa mostra, di grande attrazione, si colloca esattamente dentro al percorso che ci siamo dati». Rilancia Luca Secondi, alla sua prima uscita istituzionale da sindaco: «La mostra testimonia la capacità di resistere, di risollevarsi dopo un periodo difficile, possiamo dire che tra i temi dell'iniziativa c'è la resilienza, come amministrazione comunale abbiamo creduto fin da subito in questo evento di alto valore a livello nazionale ed internazionale».

Tutto questo è la mostra Raffaello giovane e il suo sguardo alla Pinacoteca comunale da sabato prossimo al 9 gennaio, nell'ambito del cinquecentenario della morte del genio urbinate. «Più volte rinviata a causa della pandemia parte da un'idea coraggiosa che pian piano ha preso forma fino a diventare realtà», sottolinea la curatrice Laura Teza, puntualizzando come «le opere esposte, unitamente alle ricostruzioni realizzate con l'ausilio delle tecnologie digitali, ripercorrono gli anni dell'attività tifernate di Raffaello». Al centro il gonfalone della Santissima Trinità, unica opera mobile del maestro rimasta in Umbria, esattamente nella Pinacoteca tifernate, considerata dalla critica uno dei suoi primi dipinti.

«Testimonia il processo graduale di affrancamento di Raffaello dal maestro Pietro Vannucci detto il Perugino ed il confronto diretto con Luca Signorelli», spiegano Laura Teza e Marica Mercalli. Tra le altre opere anche l'Eterno e la Vergine, restaurati per l'occasione come lo stendardo, e la testa di Angelo. I frammenti del quadro che vide Raffaello esordire come magister a soli 17 anni, la grande tavola con l'Incoronazione di San Nicola da Tolentino, che tornano nel luogo dove furono realizzati. Video tradotti in varie lingue ricostruiranno il contesto ambientale di altre opere eseguite a Città di castello ma conservate altrove. Chiude il percorso espositivo lo Sposalizio della Vergine al centro di un serrato confronto con l'analogo soggetto che Pietro Vannucci stava preparando per il Duomo di Perugia. «L'arte è uno sguardo sul mondo, un mezzo per comprendere passato, presente e futuro», chiosa Daniele Parbuono delegato per il Rettore dell'Università di Perugia.

