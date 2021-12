Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

Lunedì pomeriggio nella suggestiva Sala delle Colonne di Palazzo Graziani si svolgerà l'incontro dal titolo Dal blu egizio di Raffaello ai violini Stradivari. L'importanza delle indagini diagnostiche nella ricerca (inizio alle 17.00, prenotazione obbligatoria al 348.3386855).

Si parlerà di due importanti campagne di indagini svolte dal Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali (LabDia): la prima riguarda la scoperta che Raffaello nel 1512 utilizzò, ricreandolo, un colore dimenticato da secoli come il blu egizio, primo pigmento di sintesi della storia. La seconda interessa i violini storici del maestro liutaio Antonio Stradivari, universalmente riconosciuto come il più grande di tutti i tempi.

Il confronto vedrà partecipare Aldo Romani, presidente del Centro di eccellenza tecnologie scientifiche innovative applicate alla ricerca archeologia e storico-artistica dell'UniPg, Vittoria Garibaldi, direttore scientifico del LabDia di Spoleto, Marco Malagodi, responsabile scientifico del Laboratorio Arvedi di Diagnostica non invasiva al Museo del violino di Cremona, il chimico Manuela Vagnini. Modererà il giornalista e scrittore Mimmo Coletti. L'iniziativa è organizzata con il sostegno della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Mi. Bel.