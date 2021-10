Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

CULTURA & TURISMO

CITTÀ DI CASTELLO Raffaello Sanzio, Luca Signorelli e non solo. Dopo questo incontro impossibile dall'inaugurazione di ieri pomeriggio al 9 gennaio la mostra Raffaello giovane a Città di Castello ed il suo sguardo permette il ritorno di tre frammenti, l'Eterno e la Vergine, da Capodimonte, e la testa di Angelo, da Brescia. Mentre la ricostruzione virtuale che ne ripropone la fisionomia complessiva entrerà a far parte del percorso permanente delle visite in Pinacoteca. E se il cuore della mostra è il Gonfalone della Santissima Trinità, grande fascino esercita la sezione dedicata alle numerose copie derivate dallo Sposalizio della Vergine, testimonianze dell'eco prodotto da questo dipinto. «Un evento di grande prestigio per la nostra Regione che assume un ruolo da protagonista nel cinquecentenario raffaelliano», il giudizio dell'assessore regionale Michele Fioroni. «Non poteva esserci un inizio di mandato amministrativo migliore», ammette il sindaco Luca Secondi.

«Terminata una prima fase, relativa alle decisioni e operazioni su lacune reintegrabili, si auspica di poter proseguire sulle lacune non reintegrabili», sostiene Alessandra Marino, direttrice Istituto Centrale per il Restauro, a proposito del Gonfalone. Per Arnold Nesselrath, del Comitato nazionale per i 500 anni della morte del maestro urbinate, «l'emergenza sanitaria ha reso difficile l'organizzazione della mostra» curata da Laura Teza e Marica Mercalli che parlano di «risultato concreto per la collettività».

