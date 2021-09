Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Perugia collegata con l'Italia e con il mondo. Da ieri e fino a oggi si svolgono al colle della Trinità due manifestazioni radioamatoriali durante le quali vengono collegate, utilizzando stazioni radio configurate in regime di emergenza, centinaia di stazioni radioamatoriali sparse su tutto il territorio italiano e mondiale. Alla Trinità ci saranno gli associati dell'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia Aps e i soci dell'Ari Sezione di Perugia. Hanno installato due distinte stazioni radio alimentate autonomamente da gruppi elettrogeni con sistemi di antenna costruiti ed installati al momento, esattamente come avviene quando sono chiamati a svolgere il servizio di radioamatore in territori soggetti ad emergenza e privi di elettricità e comunicazioni ordinarie. Ieri le prime operazioni sono iniziate all'alba con l'installazione della tenda che ospita le stazioni radio (una radio in vhf e due radio in hf) ad opera del

Gruppo Protezione Civile di Corciano, contemporaneamente gli associati dell'A.ri Sezione di Perugia hanno provveduto al montaggio delle antenne per le prove radio. «Considerando l'elevato numero di operatori presenti contestualmente alle operazioni radio hanno spiegato i promotori a turno si procederà anche a svolgere attività di monitoraggio per eventuali incendi boschivi nelle aree visibili dalla postazione utilizzata. L'accesso all'interno della tenda dove saranno operative le stazioni radio sarà regolamentato da Green Pass e con accesso in numero limitato».

Questa mattina, assieme a rappresentanti del Comune di Perugia e di Corciano, i radioamatori faranno il punto sull'importanza, ancora oggi, delle radiocomunicazioni del servizio di radioamatore in scenari soggetti ad emergenza (terremoti, alluvioni) e dove sono momentaneamente interrotte le telecomunicazioni ordinarie.

Ri.Ga.