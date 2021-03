5 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







LA RICORRENZA

ASSISI Accesa ad Assisi il 7 marzo 1976, radio Subasio compie domenica 45 anni. La radio è nata nella frazione di Viole per iniziativa di Mario Settimi e di quattro soci.

La prima sede è proprio nella casa di Settimi: l'antenna viene posizionata su un noce, mentre la cabina di trasmissione nel garage insonorizzato con gli involucri usati per trasportare le uova.

L'emittente è poi cresciuta negli anni grazie anche al contributo dei figli del fondatore Rita e Marco Settimi. La proposta editoriale è stata pensata prevalentemente per le famiglie e strutturata sugli elementi distintivi della tradizione, della solarità e dell'interattività, con un format musicale pop che privilegia la musica italiana senza trascurare i grandi successi internazionali.

Domenica, a partire dalle 6 fino alla mezzanotte, gli ascoltatori potranno inviare messaggi vocali di auguri al numero 348.0758060, raccontando che cosa radio Subasio rappresenti per loro.

Diversi artisti appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo, della tv, hanno concentrato in un messaggio video i loro auguri.

Tra gli altri, Malika Ayane, Pippo Baudo, Edoardo Bennato, Loredana Bertè, Emma, Fedez, Tiziano Ferro, Max Gazzè, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, J-Ax, Le Vibrazioni, Mahmood, Maneskin, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Mogol, Gianni Morandi, Negramaro, Nek, Noemi, Laura Pausini, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Enrico Ruggeri, Alvaro Soler, Anna Tatangelo, Tiromancino per chiudere con Ornella Vanoni.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA