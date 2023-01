Lunedì 9 Gennaio 2023, 16:17

ASSISI - È stato a lungo la voce che ogni mattina ha accompagnato gli ascoltatori di radio Subasio. Da qualche tempo non era più in onda nella consueta fascia oraria per motivi di salute.

Lo speaker di Radio Subasio, Roberto Gentile, è morto nella notte di sabato. A renderlo noto è stata la stessa emittente: «Roberto Gentile non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di radio Subasio perché come diceva sempre noi siamo una famiglia».

Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto andiamo a vincere che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui». Gentile era nato a Roma il 22 ottobre 1967 ma era cresciuto ad Assisi dove era tornato ad abitare e lavorare dopo l'università a Pisa e l'esperienza a radio Rai. Per anni infatti è stato voce di Rai Radio2, conducendo, insieme a Massimo Cervelli, «Gli spostati».

Pochi giorni fa aveva voluto mandare un saluto al suo pubblico ringraziandolo per l'affetto che aveva dimostrato nei suoi confronti nelle ultime settimane in cui era stato sostituito da Vera Torrisi e Stefano Pozzovivo.

I funerali

Tra i tantissimi messaggi di cordoglio arrivati spicca quello di Federico Zampaglione dei Tiromancino: «Vengo a sapere oggi che sei andato via e mi si spezza il cuore. Siamo cresciuti insieme ed ogni volta che ci incontravamo per un'intervista mi sentivo a casa. Il mondo della radio perde una delle anime più belle, una delle persone più competenti ed empatiche che abbia avuto l'onore e la fortuna di incontrare in oltre trent'anni di carriera. Ciao dolce amico, mi mancherai tantissimo». Il funerale si terrà domani alle 15 nella basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.