Radici e foglie soltanto, la mostra che non c'è, o meglio la mostra che sfortunatamente non è mai stata aperta al pubblico. Allestita a Palazzo della Penna, l'esposizione è un condensato caleidoscopico di arte contemporanea, natura e tessiture sentimentali, installazioni site - specific, arte processuale, immersione sensoriale, dove si intrecciano i linguaggi di due artisti toscani che da anni vivono culturalmente il territorio umbro: Roberto Ghezzi e Ilaria Margutti. La mostra, curata da Michele Dantini e Michela Morelli, era stata inaugurata online a dicembre, ma poi mai aperta ai visitatori, ed ora a distanza di mesi ci si interroga se e quando potrà essere goduta fisicamente e non virtualmente. L'arte contemporanea si sa può catapultarti in ambienti complessi o minimali richiedendo l'attiva partecipazione, ponendo il visitatore di fronte a opere apparentemente indistinguibili da oggetti ed eventi della vita quotidiana, e per questo va goduta fino infondo, esperienza dunque, impossibile da remoto. Se il titolo è tratto dalla raccolta di poesie di Walt Whitman Foglie d'erba, è giusto continuare con altri versi della stessa per descrivere il tema della mostra e il particolarissimo linguaggio dei due artisti. Dita che avvinghiano più forte dei viticci, sono le dita di Ilaria Margutti, che intrecciano e cuciono sottili percorsi dell'anima, attraverso un filo rosso che si dipana dalla tela leggerissima al fusto di una ferula innestata ad una fragile radice dove la natura diventa un bellissimo arazzo, un diario, un autoritratto, ma anche un omaggio a Bettina Fuso grande musa dell'arte Novecentesca di Perugia. E poi Roberto Ghezzi che parafrasando sempre Whitman: Se voi sarete l'alimento e l'umido, diventeranno fiori, espone delle tele immerse nella natura, un'arte processuale che racconta l'ambiente dal suo vivo interno, che lui definisce Naturogrtafia, più che un'opera di Land art, un diario processuale del microcosmo dove le opere incorniciate dopo mesi di esposizione all'acqua, presentano il disegno della vita microbiologica del nostro pianeta. Anche lui ha reso omaggio ad un grande del Novecento umbro, Gerardo Dottori, con una visione dal basso del lago Trasimeno, opposta a quella aeropittorica, dove godere di suoni, sensazioni, cogliere microrganismi di questo specchio d'acqua, visto da una prospettiva mai indagata prima. La mostra dovrebbe concludersi il 30 maggio, ma il Comune di Perugia sta valutando una proroga per non far perdere l'occasione della visita di una mostra unica.

Francesca Duranti