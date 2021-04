23 Aprile 2021

INFRASTRUTTURE

Il raddoppio della rampa di Ponte San Giovanni definito «priorità assoluta», una soluzione alternativa per il raddoppio del viadotto Volumni «perché appoggiato su un'area di pregio storico» e una dura presa di posizione del sindaco Andrea Romizi sull'opera generale «non risolutiva per risolvere i problemi di traffico della città». Dibattito intenso sul futuro del Nodino di Perugia, affrontato ieri in commissione Urbanistica a palazzo dei Priori.

Lo spunto è stato un ordine del giorno dei gruppi Pd, Ipp e Giubilei (approvato), che hanno chiesto soluzioni alternative, al pari di consiglieri di Progetto Perugia che con un altro atto chiede attenzione per la viabilità secondaria e l'apertura di un tavolo tecnico. Quest'ultimo chiesto anche da Romizi: «Abbiamo chiesto già alla presidente Tesei di attivare dei tavoli tecnici con Anas, Regione, Comuni, cittadini, perché lì devono essere individuate le idee progettuali alternative, magari utilizzando le proposte della cittadinanza».

Il sindaco ha espresso dispiacere per «l'approccio della Regione e dell'assessore Melasecche su un tema così importante. Non è serio riprendere in mano questa progettazione di 20 anni fa senza dare la possibilità alle amministrazioni e ai territori di potersi esprimere sulla validità».

L'ingegner Leonardo Naldini, dirigente regionale al ramo, ha spiegato che il Nodino per la Regione «non è un obiettivo ineliminabile del mandato dell'attuale giunta, tanto è vero che si è alla ricerca di possibili soluzioni alternative che ad oggi mancano».

Di certo, è definita prioritaria la rampa di Ponte San Giovanni per quanto riguarda il suo raddoppio. Diversa la storia per il viadotto Volumni, per l'area di pregio su cui ricade e per il quale Anas «lavora all'ipotesi del solo allargamento del rilevato stradale». In questo quadro sarebbe da rivalutare lo svincolo di via Adriatica.

«Anas spiega Naldini - ha definito la questione Collestrada-Ponte San Giovanni prioritaria visto che c'è il rischio di un default del traffico anche su un livello nazionale».

L'azienda in un una lettera, illustrata dalla presidente della commissione Casaioli, ha rimesso in fila l'iter in corso. Lo scorso novembre è stata avviata l'attività di progettazione. In questa fase è in aggiornamento lo studio di traffico e si verifica l'alternativa di tracciato selezionata rispetto ad un quadro normativo e ambientale di riferimento aggiornato. Seguirà l'esecuzione del piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale per la definizione del contesto geologico e idro-geomorfologico.

In corso poi la campagna di rilievo plano-altimetrico. Poi Anas procederà con la vera e propria fase di progettazione definitiva. In commissione, durante gli interventi, tanti pareri unanimi sulla necessità di rivedere l'opera. Il comitato Salviamo Collestrada ha promosso una manifestazione per il 2 maggio. Cristina Morbello (M5s) guarda al più completo Nodo e chiede un consiglio aperto. Riccardo Gasperini

