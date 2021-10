Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

Al lavoro no stop per limitare i disagi a tempi di record. Per far sì che l'arrivo della Fiera dei Morti e il conseguente incremento del traffico proprio in delle festività dei Morti e del tradizionale appuntamento perugino possa non rappresentare un colpo definitivo a una città di fatto paralizzata e una regione spaccata in due dopo che, mercoledì pomeriggio, sono andati distrutti cinquanta metri di galleria sul Raccordo. Questa, la situazione dopo l'incidente di mercoledì pomeriggio, con il rogo di un tir che trasportava carta che ha portato alla chiusura della galleria Volumnii in direzione Perugia con conseguente circolazione su doppio senso lungo la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni.

Ieri mattina vertice in prefettura, proprio per coordinare le attività in vista della Fiera dei Morti, nel corso del quale i rappresentanti di Anas hanno illustrato la situazione e sottolineato la massima operatività per poter riaprire la galleria il prima possibile.

Nessuna indicazione ufficiale, ma secondo quanto si apprende la riapertura della Volumnii potrebbe arrivare tra domani e lunedì, proprio per preparare la città all'incremento di volume di traffico dovuto da Fiera e festività dei morti.

Una corsa contro il tempo iniziata dalle ore immediatamente successive allo spegnimento dell'incendio, con le verifiche di stabilità e di eventuali danni strutturali condotte di pari passo con lo spostamento di tutti i detriti. Uno spostamento fatto velocemente anche grazie all'opera della ditta che ha visto il camion e la carta bruciare nella galleria.

Sono così iniziate, già dalla giornata di ieri, le operazioni di sostituzioni di pannelli, cavi elettrici, segnaletica e apparecchiature elettroniche mentre nelle prossime ore dovrebbe cominciare anche la riasfaltatura del tratto distrutto dalle fiamme.

TANTI DISAGI

Ieri, come probabilmente anche oggi, un'altra giornata di disagi e code chilometriche non solo all'altezza delle gallerie sul Raccordo ma anche lungo la viabilità interna tra Piscille, Ponte San Giovanni, Montebello e fino a via Palermo e via Settevalli. Tante le foto postate sui social network di persone intrappolate nelle file sul Raccordo, così come tantissime le telefonate al centralino della polizia stradale per chiedere informazioni sulle strade da prendere per bypassare la zona.

IL COMITATO

«La disastrosa situazione di ingorgo del traffico venutasi a creare nei giorni di venerdì 22 (tir in bilico sul cavalcavia) e mercoledì 27 ottobre (incendio di un camion in galleria), a Ponte San Giovanni e in larga parte del territorio comunale intorno a Perugia, ha accelerato il progetto di un gruppo di cittadini di Ponte San Giovanni di promuovere la costituzione di un Comitato che miri a difendere la popolazione dall'invasività di un traffico automobilistico, da molti anni causa di disagio e concreti timori di ripercussione sulla salute, oltre che sulla qualità della vita più in generale»: lo scrivono Fausto Cocciari e Luigi Ercolani, portavoce del comitato Chi salverà Ponte San Giovanni?. «Tutto questo non è più tollerabile - continuano - tanto più che si parla, senza la necessaria chiarezza di informazione, di progetti già approvati e finanziati, ma che non diventerebbero operativi, non si sa se per l'opposizione manifestata da comitati locali o per contrasti fra le istituzioni a cui spetta dare il proprio assenso alla realizzazione, totale o parziale, di quell'indispensabile opera pubblica nota come Nodo di Perugia, che libererebbe Ponte San Giovanni da una morsa che la sta soffocando».

Michele Milletti