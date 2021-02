L'INIZIATIVA

A pochi giorni dalla morte, la famiglia di George Phellas promuove una iniziativa, una raccolta fondi, per ricordarlo. «Il 28 gennaio abbiamo perso papà ha scritto il figlio Federico in un messaggio condiviso su Facebook -. Tante persone ci hanno circondato di affetto e preghiere e hanno cercato di farsi vicine a noi. Per ricordarlo al meglio abbiamo pensato di organizzare questa raccolta in sua memoria». L'importo raccolto, come ha spiegato la famiglia, sarà destinato «alla lotta al Coronavirus e a progetti di solidarietà del Rotary Club, di cui papà è stato una colonna. Un ringraziamento a chi vorrà partecipare e a chi ci ha mostrato e dimostra la sua vicinanza».

ADESIONI E RICORDI

Tante le persone che hanno già voluto aderire alla raccolta fondi «In memoria di Giorgio» organizzata tramite una piattaforma online. Già più di 3mila euro. Proprio nella piattaforma molti hanno anche voluto lasciare un ricordo ed esprimere ancora una volta cordoglio per la morte di Phellas, console onorario di Cipro e dipendente della Camera di Commercio di Perugia. Il capoluogo nel tempo era diventato la sua patria di adozione, come aveva sottolineato nel suo messaggio di cordoglio il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni. Il Comune aveva ricordato per questo le molte occasioni in cui ci fu una reciproca e proficua collaborazione.

