Venerdì 16 Luglio 2021, 05:02

CITTÀ CHE CAMBIA

Nuova Monteluce ancora al centro del dibattito in Comune. Ieri rilancio dell'area al centro dei lavori della commissione Urbanistica dove è intervenuto, fra gli altri, anche l'amministratore della Clinica Porta Sole Alberto Cucchia. Ha sottolineato le difficoltà degli imprenditori che hanno investito nell'area e le criticità presenti nella struttura, dicendo che «ci siamo sentiti un po' abbandonati dalle istituzioni». Prima della votazione dell'ordine del giorno, messo sul piatto dai consiglieri Pd Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini, poi approvato con 4 voti a favore (opposizioni) e 7 astensioni (maggioranza), è intervenuto anche l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini, ricordando gli interventi fatti per i quartiere di Monteluce. «Stessa attenzione - ha detto - è stata data anche all'ex convento, la cui ristrutturazione ha avuto il duplice obiettivo di farci risparmiare i 540mila euro di affitto per i locali di via Scarlatti e di valorizzare un immobile storico di notevole importanza per Monteluce ma anche per tutta la città». Sulla riqualificazione ha ricordato che i lavori nella parte principale sono terminati a maggio, mentre a febbraio scorso sono stati avviati i lavori sulla loggia con un ulteriore finanziamento regionale di 900mila euro e «dovrebbero terminare in autunno. Contiamo, dunque, a febbraio prossimo di poter riconsegnare alla città questo bene storico».