IL CASO

«Assediati». E non c'è pandemia che tenga: lo spaccio nell'area intorno alla stazione sembra non conoscere ostacoli. Lo dicono i residenti, arrabbiati, lo ribadiscono e sottolineano anche le persone che in questa parte di città ogni ci vanno a lavorare. «Assediati» da un traffico di droga che sembra andare oltre le restrizioni e i controlli delle forze dell'ordine, anche nei giorni in cui la zona rossa imposta per bloccare la diffusione del coronavirus farebbe pensare a una maggiore difficoltà nel fare affari con eroina, cocaina e fumo.

Ma invece no, perché la domanda di sballo resta alta. Perché non saranno feste da locali, discoteche, veglioni e party ma certe abitudini evidentemente sopravvivono. E la legge del mercato della droga non può che essere in tutto e per tutto uguale a qualsiasi altra forma di transazione: se c'è richiesta ci sarà sicuramente chi si assumerà il «rischio d'impresa» di soddisfare quella richiesta.

Questo, quanto emerge dalla zona di Fontivegge. Con una lotta a pusher e schiavi della droga che, a detta di qualcuno, starebbe vivendo una fase di difficoltà. Insomma, l'immagine di un ragazzo in overdose con l'ago della siringa ancora addosso salvato nella notte tra venerdì e sabato soltanto grazie all'intervento dei portieri della One che hanno attivato carabinieri e 118, è considerata solo la punta dell'iceberg di una situazione tornata ad essere potenzialmente esplosiva sotto questo profilo.

«Gli spacciatori li trovi dappertutto: non solo negli appartamenti, ma anche nei sottoscala o nei locali abbandonati. E i tossicodipendenti sono in circolo continuo, a caccia della dose quotidiana e con un inevitabile seguito di degrado. Come quello di vedersi un ragazzo mezzo morto davanti al portone di casa» racconta un residente.

A proposito dell'overdose della notte tra venerdì e sabato, le condizioni del giovane ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia sono considerate ancora gravi. Il ragazzo è in prognosi riservata, anche se con il passare delle ore la sua situazione potrebbe progressivamente diventare meno grave. La strada racconta come il giovane abbia perso il lavoro qualche settimana fa.

LOCALI ETNICI, È PROTESTA

Il grido d'allarme della gente di Fontivegge si estende anche a un altro versante, ma sempre collegato sotto il profilo della guerra al degrado: quella della presenza di alcuni locali etnici considerati punti di raccolta di balordi e personaggi poco raccomandabili. La questione, dibattuta da tempo e tornata ad essere d'attualità negli ultimi tempi con la notizia di nuove aperture, è stata riproposta nelle ultime ore da Progetto Fontivegge dopo la notizia di una festa con 20 persone la notte di Capodanno che solo l'intervento della polizia ha bloccato. «Questo fatto non fa altro che avvalorare la nostra tesi, che portiamo avanti da anni, sulla estrema facilità con la quale si permette l'apertura di questi esercizi già troppo presenti nel quartiere. Attendiamo risposte concrete da parte dell'ente o degli enti preposti».

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA