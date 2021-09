Giovedì 23 Settembre 2021, 05:03

IL PROCESSO

Quindici mesi di reclusione e a mille euro di risarcimento alle parti civili è la pena inflitta dal tribunale di Perugia al torturatore dei gatti. Il perugino, 27 anni, stavolta era accusato di aver ucciso alcuni gatti in quello che era stato chiamato il garage degli orrori. Qualche anno fa (primi fatti sono del 2014 quando i carabinieri trovarono quattro maschere in pelle costituite da teste di gatto scuoiate) era finito nei guai per aver scuoiato e ucciso un gatto trovato appeso al cancello di un asilo di San Sisto.

Soddisfazione, alla sentenza, di Lav che ricorda come sull'imputato gravava già la sentenza della Corte di Cassazione che, al termine del procedimento penale in cui Lav, assistita dall'avvocato Gemma Bracco, è stata parte civile nel 2020 aveva confermato la condanna a quattro mesi di reclusione per aver scuoiato e ucciso un gatto e averlo appeso nei pressi di una scuola.

Ed era stato proprio nell'ambito delle indagini che originarono questo filone processuale che i carabinieri, ricordano da Lav, entrarono in una cantina vicino alla scuola nei pressi della quale era stato rinvenuto appeso il gatto e si trovarono di fronte a uno spettacolo raccapricciante: quattro maschere in pelle costituite da teste di gatto scuoiate, una ghigliottina, uno strumento per immobilizzare gli animali, vari utensili da chirurgo e siringhe usate, un vaso di vetro contenente una testa e zampe di gatto immerso in liquido, altri vasi di vetro contenenti resti e materiale organico di felini.

Da qui, anche su espressa istanza di Lav alla Procur, si è aperto il secondo filone di inchiesta per la morte di più gatti, che ha portato a questa importante condanna. Lav ha presenziato tutte le udienze e presentato memorie affinché si giungesse a questo importante risultato.

«Seppure a causa dei limiti della legge contro il maltrattamento e l'uccisione di animali, la pena non sia certo commisurata alla gravità dei fatti, siamo soddisfatti di questa ulteriore condanna ottenuta anche grazie a minuziose indagini, all'impegno del nostro ufficio legale, di Lav Perugia e dell'avvocato Cecilia De Vecchi del foro di Perugia; commentadichiara Ilaria Innocenti, responsabile nazionale Area Animali Familiari Lav.

«Questo caso ci ha lasciato sgomenti e finalmente è stata acclarata la responsabilità dell'accaduto anche riguardo alle atrocità del cosiddetto garage degli orrori», ha detto Graziella Crescentini Gori responsabile di Lav Perugia. «Dopo questa condanna-spiega- che si aggiunge alla sentenza della Corte di Cassazione rinnoviamo la richiesta al Sindaco di Perugia di emettere un'ordinanza di divieto di detenzione di animali a carico della persona riconosciuta colpevole dal Tribunale di Perugia delle macabre uccisioni. Il nostro Ufficio legale è a disposizione per un eventuale supporto»