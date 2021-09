Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:02

LA STORIA

«Avevo 18 anni quando, uscendo da Villa Compresso, da dove arrivavano da tutta Italia negli anni in cui la poliomelite era molto diffusa, sono arrivata nella comunità di Capodarco a Prepo e ora, a 60 anni, sono ancora qui».

Le parole sono quelle di Francesca Bondì che la comunità perugina l'ha fondata e ancora oggi dirige. Un luogo dove stare dalla parte di chi non ha diritti, con l'impegno di accogliere, condividere e progettare il futuro perché anche «i non tutelati e i non garantiti si formino una coscienza dei loro diritti e doveri per diventare i soggetti della propria liberazione e riscatto».

E ieri, nel giorno del sessantesimo compleanno di Francesca Bondì, la comunità le si è stretta intorno per ringraziarla per una vita spesa ad aiutare gli altri. «Mi hanno festeggiato a sorpresa con dei fiori, tanti regali, biglietti racconta emozionata Bondì - . Mi hanno abbracciata e stretta. Questa è la mia vita».

IL RACCONTO

Una scelta che la Comunità di Capodarco, fondata don Franco Monterubbianesi nel 1966 in un paesino marchigiano dal quale ha preso il nome, non ha mai smesso di compere. Dalla Sicilia al Veneto, Umbria compresa la comunità opera in diverse regioni italiane.

Una di queste è la Comunità di Capodarco di Perugia onlus. È stata costituita ufficialmente nel 2000, in seguito alla divisione territoriale della Comunità di Capodarco dell'Umbria, ma operava nel capoluogo sin dal 1979, gestendo strutture di accoglienza per persone con disabilità fisica e psichica e per persone svantaggiate.

Attualmente sono cinque le strutture, tre centri diurni e due strutture residenziali. «Le nostre cifre sono quelle dei piccoli gruppi spiega Bondì Abbiamo costituito il primo dopo di noi di Perugia, accogliamo 9 persone orfane con disabilità che vivono stabilmente insieme a noi dal 2008. Inoltre, abbiamo una comunità dovevi vivono 16 persone in moduli abitativi separati».

Nella Comunità di Perugia, l'assistenza viene erogata in base a programmi riabilitativi personalizzati, particolarmente attenti alle aree delle autonomie, dell'inserimento lavorativo e a tutti quei bisogni affettivo-relazionali che chi vive il disagio porta con sé. E' previsto un intervento organico con le famiglie, attraverso la condivisione di alcune esperienze mirate e la possibilità di ascolto e accoglienza, sia con intento formativo, sia finalizzate all'elaborazione della sofferenza.

«Non solo disabili conclde Bondì - , ma delle esperienze della comunità fa parte anche un'apertura alla società. Come l'accoglienza nelle proprie strutture dei giovani messi in prova dal Tribunale per i minori, o all'ospitare i giovani impegnati nel servizio civile o in tirocini formativi».

Cristiana Mapelli

